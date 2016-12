Hay tres policías suspendidos por dinero del buzo

09/12/2016 12:00 AM - Wander Santana

La Policía informó ayer que hay tres agentes de la dotación de San Cristóbal que fueron suspendidos de sus funciones, aunque no están detenidos por la acusación de quitarle más de 800 mil pesos a un buzo de un vertedero.



Aunque el vocero policial no quiso ofrecer los nombre de los agentes, fuentes de la institución indican que los acusados de quitarle parte de un dinero que había encontrado el joven Darlin Franco, de 18 años, son el mayor José Francisco Valera, el capitán Luis Medrano y el teniente coronel José de Oleo Herrera.



“El martes la Dirección de Asuntos Internos concluyó la investigación y remitieron el informe al director general de la Policía, hay que esperar a ver cuáles son las recomendaciones que hicieron y las medidas que se van a tomar. No se puede detener primero e investigar después”, justificó Nelson Rosario.