Jandy Ventura enciende la Navidad

09/12/2016 12:00 AM - El Caribe

Los “Miércoles de Jalao” se han convertido en una referencia para todas aquellas personas que quieren disfrutar de la vida nocturna en la Zona Colonial en un ambiente acogedor. Todo inició, según contó Jandy, después del “Tributo a Johnny Ventura” que pensó desde hace unos diez años con la idea de llevarlo a un gran escenario, pero que debido a los costos de producción tuvo que parar la idea por un tiempo, y es ahí cuando se presenta la oportunidad de presentarse por cuatro semanas para el mes de julio en Jalao. “El motivo real ahora mismo es el 60 aniversario de Johnny Ventura, eso nos motivó entonces a hacer este tributo, porque aquella vez no lo pudimos realizar; entonces vine a Jalao y se dieron las condiciones”, expresó el merenguero, quien el miércoles por la noche regresó al restaurante bar de la Zona Colonial, ahora con un repertorio renovado a propósito de la temporada navideña.



Tributo a su padre



En ese sentido, explicó que cuando llegó donde el encargado del lugar le preguntó por el día más flojo del establecimiento, a lo que le dijeron que los miércoles.



“Pues yo quiero que me des los miércoles para hacerle el tributo a Johnny Ventura, y él me dijo: -excelente, son tuyos”, contó. Es desde ahí que nace la historia de las presentaciones de Jandy y Los Potros en tributo a su padre. Y en cada entrega se arma un fiestón que atrae a un público que atesta el lugar.



La plataforma también ha incluido a otras orquestas. La primera presentación fuera del “clan Ventura” fue la de “Los Creadores de Éxito”, con Dioni Fernández, por cuatro semanas; más tarde, la segunda temporada de los “Creadores de Éxito”, con el maestro Ramón Orlando; y recientemente se presentó “Tributo a la Dinastía Rosario”, con Rafely Rosario.

Un repertorio para el buen bailador

“Esta Navidad”, “Salsa pa´ tu lechón”, “El vecino está borracho” y otros clásicos de la Navidad popularizados por Johnny Ventura retoman el swing actual de Jandy Ventura y sus Potros. Tampoco falta “Tú chupa”, merengue en el que Jandy Ventura comparte melodía con Johnny Ventura y Jochy Santos y que se ha convertido en una de las novedades musicales de estos días.