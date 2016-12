“Las bailarinas no son todas iguales”

Los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas tienen posiciones similares en torno a la resolución de la comisión de ética de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) que reprochó la “conducta inapropiada” de las bailarinas de los quipos y, a la vez, dispuso de correctivos inmediatos en ese sentido. Ambas escuadras apoyan esa medida y la acatarán ejecutando cambios en las rutinas de sus staffs de bailes, pero los pasos de estas dos franquicias toman rumbos diferentes cuando dos de sus altos ejecutivos interiorizan sobre el tema.



José Miguel Bonetti, vicepresidente ejecutivo de los Leones, llamó “irresponsable” y “vaga” a la comisión de ética por encasillar y enjuiciar a todas las bailarinas por igual, mientras que Winston (Chilote) Llenas, presidente de las Águilas, reconoció que las animadoras se han extralimitado en sus roles. “La comisión fue un poco irresponsable porque siento que amonestaron a las bailarinas todas como un grupo y creo que queda claro el trabajo que hace uno versus lo que hace el otro. Fue irresponsable porque no puso la mano donde debería ponerla”, declaró Bonetti. “Nosotros fuimos los que implementamos el concepto de las bailarinas formalmente y luego los demás siguieron los pasos. Creo que la ley del mínimo esfuerzo siempre conlleva que cuando vas a imitar te vas por el lado vulgar, no por el lado buscar y agregar valor”.



Bonetti dijo que por el hecho de tener cuerpo de bailarinas el Escogido se da por aludido, así que tomarán las medidas pertinentes para obedecer el mandato y diferenciarse del resto de la liga. “Asumimos ese reto de cambiar y de hacer las cosas diferentes”, expresó. “Pero siento que la comisión fue un poco vaga porque asimiló a las bailarinas como un todo y no creo que todas las bailarinas son iguales. Hay marcas que apoyan y por respeto a esas marcas no puedo venir a decir que todas las bailarinas son iguales. Esas marcas jamás se vincularían a un producto vulgar”.



Llenas, por su lado, anunció que las Águilas respaldan la resolución, a tal punto de que en Santiago ya “eso se solucionó” anoche (miércoles). “Pienso que se han pasado un poco de la raya, claro que sí, pero en el juego de ayer (miércoles) nosotros resolvimos eso”, sostuvo Llenas. “Esto es un juego de familia y creo que, primero que todo, nosotros debemos brindarle béisbol al fanático”.



Llenas informó que las Águilas no son quienes contratan a las animadoras, que son empleadas por la firma que maneja la comercialización de la franquicia cibaeña. Sin embargo, él aclaró que esa organización está en el deber de supervisarlas.



Bonetti está de acuerdo con el argumento de que el show que montan las animadoras se ha ido de las manos, pero pidió aclarar a quién se le ha ido de las manos. “Sé qué pasó, sé por qué están llamando la atención y no fue por los Leones del Escogido. Lo están haciendo porque cada vez más le ponen menos y menos ropa a las bailarinas”, declaró. “Insisto en que la ley del mínimo esfuerzo es la vulgaridad, no buscar valor.



Nosotros tenemos un cuerpo de baile que es internacionalmente reconocido, que es Núcleo Rojo, que montan shows con adultos y niños y nunca se nos ha llamado la atención”.



En cuanto a los movimientos pélvicos de las “cheerleader”, Bonetti aclaró que se debe tener pendiente que la música que baila su staff no es fría y sí un ritmo moderno y candente. “¿Qué es bailar de manera vulgar? Necesito que me lo expliquen. ¿Qué es vulgar?”, se preguntó. “Creo que las bailarinas del Escogido tienen un baile en base a la música que se baila hoy. Lo que se baila es reggaetón, no es un tango, no es un vals, entonces cómo vas a bailar el reggaetón, que es la música que le gusta al pueblo, que le gusta a los niños. Tiene movimientos eróticos y si pones una cámara debajo del dugout y la fijas para arriba, claro que se va a ver vulgar, eso pasa hasta en el ballet”.