PRSC crea comisión para abordar las diferencias con Bisonó

En la primera aparición que hizo Federico –Quique- Antún, luego de ser sometido a una cirugía y “suspendido” de la presidencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el dirigente político censuró las “actitudes perversas” de algunos miembros del partido, de los que dijo “se hicieron fuera del cajón”. Con aspecto aún convaleciente luego de que el pasado 1 de diciembre fuera intervenido por cálculos biliares, Antún anunció ayer que ya se integraba “a plenitud” a la presidencia de Partido Reformista y prometió seguir trabajando con el propósito de rescatar la organización “de aquellos que pretenden utilizarla como instrumento de negociación”. “A las actitudes perversas, mezquinas, llenas de egoísmo, de envidia, sobre todo de codicia, debo responderle yo de la manera que lo hiciera el presidente Balaguer en un momento dado… diciéndoles que lamentablemente esos compatriotas se hicieron pupú fuera del cajón”, refirió.



Los aprietos del partido “colorao” estallaron a la luz el pasado domingo, cuando un sector encabezado por Víctor -Ito- Bisonó suspendiera por un año a Antún por faltas en sus funciones. Entre ellas, cuestionaban el desempeño del partido en las elecciones del 15 de mayo y que Antún no rindió cuentas de los recursos recibidos.



Durante una rueda de prensa ayer, salvo los ataques que lanzó Antún al usar la frase de Balaguer, esa dirección del partido fijó una posición aparentemente conciliadora. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, anunció la ampliación de una comisión especial, encabezada por Máximo Castro Silverio, para que el diputado Víctor -Ito- Bisonó, el senador José Hazim Frappier y los dirigentes Luis José González Sánchez, José Enrique Sued y Benny Metz den explicaciones sobre la actividad que organizaron y las declaraciones que allí se dieron.



Genao no habló de medidas disciplinarias y adelantó que no acudirán al Tribunal Superior Electoral. “Esa comisión se encargará de que en los próximos días contacte a estos compatriotas y rinda para la próxima reunión del Comité Político el informe pertinente, para a ver las acciones que se tomarán en el futuro”, manifestó Genao, que además puntualizó que ese acontecimiento se tratará exclusivamente a lo interno de la organización.



“Llamamos a la reflexión y a la rectificación y al diálogo. Los invitamos a que sus inquietudes sean parte de una agenda, de una discusión a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano, aquí en la San Cristóbal con Tiradentes, en esta sede central de nuestra organización”, le dijo el secretario del partido a ese grupo que actuó contra la dirección del partido rojo.



Durante la rueda de prensa, Ramón Rogelio Genao recordó que los que allí estaban presentes eran las autoridades legítimas acreditadas en la Junta Central Electoral (JCE), entre ellos, el presidente Antún, él como secretario general de partido, Máximo Castro Silverio, secretario de asuntos electorales; el secretario de Organización, Eddy Alcántara; el secretario de Finanzas, Luis Manuel Díaz; el delegado de la JCE, Tácito Perdomo.



También trajo a la memoria que esa organización es dirigida por un Comité Político de 35 miembros y que las decisiones que se han tomado antes, durante y después de las pasadas elecciones han sido bajo los estatutos de la organización. “No se ha violado absolutamente nada. Nuestro secretario de disciplina y varios de los jueces del Tribunal Disciplinario (del partido) han certificado a nuestra secretaría general que en el Tribunal no existe ningún expediente de disciplina contra el presidente, ni miembros directivos”, recalcó.



“No queremos que nadie se vaya”



Genao fue quien encabezó la actividad con la prensa y con otros tantos dirigentes, mientras Antún habló unos cuatro minutos e incluso dio gracias por las muestras de solidaridad que recibió durante su recuperación.



Allí el secretario general externó el deseo que tiene esa organización de que nadie se vaya de ella, ni de tener que expulsar a nadie. “Consideramos que muchos de esos compatriotas son personas valiosas y deseamos que permanezcan en la fila del Partido Social Cristiano, pero para mantener la condición de reformista hay que adherirse a sus estatutos y cumplir sus directrices”, advirtió.



La comisión especial que tratará con los que promovieron el encuentro del domingo y decidieron en calidad de “Comisión Ejecutiva”, está compuesta por Máximo Castro Silverio, Frank Martínez, Niño Fermín, Héctor Rodríguez Pimentel, Wellington Mejía, Rafael - Papito- Cruz, Alfredo González y Carmen Mirelys Uceta Vélez.



El PRSC que encabeza Antún fue muy insistente en que esa es una organización de oposición, sin ataduras con el Gobierno, que renunció definitivamente a su condición de partido “bisagra y muleta”.

Visitas de reformistas al Palacio Nacional

“Algunos compatriotas se han agenciado, han estado visitando oficinas públicas del Palacio Nacional”. Así respondió Antún, a la pregunta de si sectores externos a esa organización habían estado detrás de la reunión que decidió suspenderlo como presidente del PRSC. Federico Antún, ante la insistencia de los periodistas para que fuera más claro sobre si el Gobierno estaba detrás de este asunto recalcó: “Dije que algunos compatriotas de los que están participando han estado visitando oficinas públicas, altos funcionarios y el Palacio Nacional. Esa es mi respuesta, usted deduce lo que usted quiera”, respondió Antún. La primera reacción a la reunión el pasado domingo de esa dirección de Antún fue responsabilizar el Gobierno de cualquier tragedia dentro del partido.