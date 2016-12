Ejército mexicano rehúsa combatir a delincuentes

Ciudad de México. El ejército mexicano ya no quiere participar en la lucha contra la delincuencia, tras una década de ofensiva hacia los cárteles del narcotráfico, afirmó el jueves el secretario de Defensa. El general Salvador Cienfuegos dijo que se suponía que la presencia del ejército en ese combate era temporal mientras se formaban nuevas fuerzas policiacas, pero eso no ha ocurrido.



Muchas policías locales en México son corruptas, están mal entrenadas o no son confiables. “Nos encantaría que las fuerzas de policía hicieran su tarea (...) pero no lo hacen”, dijo el general.



“El balance es que en diez años que se determinó que se reconstruyeran las policías todavía no las vemos reconstruidas; el balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo; el balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar”, afirmó Cienfuegos.



“No es un asunto que se va a resolver a balazos, requiere de otros componentes; tampoco ha habido los esfuerzos necesarios, presupuestos, para atender estas situaciones”, agregó.



El ejército ha sido blanco de ataques de criminales, pero también ha sido acusado de matar a presuntos miembros de cárteles que estaban desarmados. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante, yo sería el primero en levantar una, las dos manos, para que vayamos a hacer nuestras tareas”, adelantó.