Empleados declararon bienes después del 30

10/12/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

De los 11 funcionarios que en una rueda de prensa aseguraron que cumplieron con presentar su declaración de bienes antes del 30 de noviembre, solo dos realmente lo hicieron en esa fecha.



Los empleados públicos que entregaron la documentación a la Cámara de Cuentas el 29 de noviembre, un día antes del ultimátum que dio el presidente Danilo Medina, fueron los viceministros Gabriel Joan Hernández González, de Medio Ambiente, y Juan Morales Vilorio, de Cultura.



La coordinadora del Despacho de la Presidencia de la Cámara, Consuelo Ariza Pou, dijo que de ese grupo de la rueda de prensa, solo dos personas depositaron su declaración jurada de patrimonio antes del 30 de noviembre. Del resto dijo: “Ellos depositaron a partir del día 5 de diciembre. El 5, 6, 7 y el 8. Incluso uno de los que habló (en la rueda de prensa) depositó ayer mismo (el jueves), mientras él hablaba estaba depositando”.



Ariza Pou hizo la aclaración a propósito de los argumentos que dio el grupo de funcionarios, en el entendido de que había sido la Cámara de Cuentas la que por el cúmulo de trabajo concluyó un listado de omisos desactualizado donde ellos figuraban.



Dijo que en la rueda de prensa los periodistas vieron declaraciones de fecha anterior al 30 de noviembre, a lo que respondió que solo pudieron haber visto dos documentos así.



Manifestó que hubo un error con dos funcionarios que sí entregaron en noviembre. Eso, señaló, se debió a que el sistema de la Cámara reconoce a los funcionarios asignados tal y como aparece en el decreto y no con nombre y apellido completo que presentan en la declaración. “O sea, yo me llamo Consuelo Amelia Ariza Pou, pero mi decreto dice Consuelo Ariza. Si en la declaración pongo mi nombre completo el sistema entiende que Consuelo Amelia Ariza Pou cumplió con la entrega, pero Consuelo Ariza no”, aclaró. A excepción de dos funcionarios, los demás no mostraron constancia de cuándo depositaron.



Error de la Cámara con los dos viceministros

Durante la rueda de prensa que hicieran los funcionarios el jueves, dos de ellos resaltaron que en la lista de omisos sus nombres estaban incorrectos. De ahí se dedujo que los afectados fueron los viceministros de Medio Ambiente Gabriel Johan Hernández González, que apareció como Gabriel Johan Hernández Familia, y Juan Antonio Morales Vilorio, de Cultura, que figuró en la lista de los “omisos” como Juan José Morales Cisnero.