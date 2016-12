Los cuadros tartán invaden el closet

El estampado de cuadros tartán es una de las tendencias más de moda otoño/invierno 2016-2017. Los cuadros escoceses o tartán nunca pasan de moda y siguen siendo todo un must have. Como ocurre con todos los estampados, hay que tener cuidado al llevarlos ya que siempre tienden a atraer el foco visual a la zona del cuerpo donde se localizan. La regla, en este sentido, es llevar el escocés en aquella zona que queremos destacar o que no nos presenta conflicto. No lo uses en faldas si tienes caderas anchas; en cambio, sí en accesorios y cuellos de camisas. Si eres alta y delgada, puedes permitirte un blazer completo o un pantalón o chaqueta. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño de los cuadros. Tienen que guardar proporción de escala con nuestra figura. Contexturas pequeñas y baja estatura armonizan bien con escoceses de cuadrados chicos, mientras que las altas deben elegir los estampados más grandes. Elegir bien los complementos adecuados es una regla. La magia del estilo escocés se produce cuando se seleccionan bien las prendas que lo complementen por completo y lo hagan versátil a nuestro estilo.



Para no equivocarte, lo ideal es apelar a los básicos y lisos. La combinación con otros estampados, como flores o animal print, es arriesgada. Sólo admisible para menores de veinticinco o en prendas de alta calidad.