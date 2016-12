Mariano Germán dice dejará mejor el Poder Judicial

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, aseguró ayer que espera dejar un Poder Judicial mucho más fortalecido y resaltó que hoy en día no se puede concebir la sociedad sin la prensa. Señaló, durante un encuentro navideño que sostuvo con periodistas de la fuente judicial, que así como ha logrado avances en otros niveles, también espera lograrlos frente al Poder Judicial.



“Mi esperanza es que cuando yo me vaya, haya una mejor Suprema Corte de Justicia”, afirmó.



Germán Mejía elogió el papel de los medios de comunicación y reiteró que es necesario que la gente sepa qué hacen las personas a quienes ellos les delegan los poderes del Estado.

“Hay que siempre aguardar que en el ejercicio de las funciones hay actos que son aciertos y otros que son desaciertos y cuando uno se equivoca debe ser lo suficientemente franco, y sincero para decir me equivoqué, porque el funcionario no deja de ser humano”, aclaró.