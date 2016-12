Recuperando Siria. Una apuesta contra la barbarie

Para el 2010 el corazón económico de Siria se concentraba en Alepo, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, centro urbano y comercial y además referente histórico de pluralidad y cultura en Medio Oriente.



De hecho, para entonces recibía Siria más de nueve millones de turistas al año, envidiable cifra que aun la República Dominicana, con todos los atractivos turísticos que posee, no ha podido alcanzar.



Siglos de historia y de reminiscencias culturales hacían de Siria un lugar de mención especial, que se había convertido en lugar predilecto de estudiosos (más de mil proyectos arqueológicos tenían lugar en el 2010) así como de personas interesadas en el contacto con civilizaciones antiguas y sus epopeyas las cuales marcaron la humanidad de manera determinante.



No con pocas razones la Unesco declaró como patrimonio de la humanidad a la Ciudad vieja de Damasco, el Sitio de Palmira, la Ciudad vieja de Bosra, la Ciudad vieja de Alepo, las fortalezas Crac de los Caballeros y Qal’at Salah El-Din, y las Aldeas antiguas del norte de Siria.



En estos seis lugares emblemáticos se encontraban algunas de reliquias consideradas como las piezas más antiguas e importantes del mundo, con miles de años de antigüedad, vestigios de la época romana y bizantina (siglo I al VII d.c) y lugar de evocación a las guerras de los cruzados y al periodo de los omeyas.



Siria, por su ubicación geográfica, fue lugar de encuentro entre Europa y Asia y entre las rutas de comercio de la historia antigua, en donde las civilizaciones mesopotámicas dejaron su huella, pero también griegos, persas, hititas, romanos, arameos, bizantinos.

Todo lo anterior sin mencionar el hecho de que, siendo parte junto con Irak, de la antigua Mesopotamia, fue la cuna del cristianismo y de las ciencias, lugar en donde se descubre por vez primera el arte de los metales (dígase bronce y cobre) y se implementa la agricultura.



Se forman las religiones, la filosofía, el comercio, la economía mercantil, el concepto de urbanismo con el consecuente florecimiento de centros urbanos, el intercambio cultural y las relaciones diplomáticas entre pueblos, difundiéndose paulatinamente por toda la región del Mediterráneo dando fundamento de esta manera a lo que posteriormente se llamaría “Civilización Occidental”.



El año 2011 marcaría el inicio del fin de esa época. Palmira, por ejemplo, ciudad siria conocida como “la novia del desierto”, ubicada en la otrora ruta de la seda, cuya historia aparece escrita en el segundo milenio antes de Cristo en una de las tablillas asirias, ha sufrido, de acuerdo a diversos noticieros, uno de los peores saqueos de la historia.

Y esa historia se ha repetido, según hemos visto por los distintos medios, en casi la totalidad de los monumentos históricos, patrimonio cultural de la humanidad, borrando sin compasión lo que podría ser el camino para entender con mayor propiedad la existencia misma de la presente civilización.



Buenas noticias en Alepo

Evidentemente, el conflicto en Siria no solo ha arrasado con los monumentos históricos más antiguos de la humanidad y ha desterrado el incremento sostenible que mostraban sus cifras en el turismo, sino que ha sepultado igualmente, según diversas fuentes, la vida de entre 300 mil a 400 mil personas, la mayoría civiles, entre ellos mujeres y niños y ha provocado un éxodo de refugiados que se acercan a los cinco millones de personas, sin contar aquí los desplazados a nivel interno.



Alepo ha pasado de ser la ciudad más reluciente de Siria a la más golpeada por el conflicto. Sus calles parecen sacadas de uno de esos filmes premonitorios o apocalípticos de Hollywood en donde los escombros, personas ensangrentadas o llenas de polvo blanco como reducto de las explosiones en edificios, marcan un escenario tétrico.



Por fin, a unos meses de cumplirse seis años del inicio del conflicto una luz aparece al final del túnel y, justo hoy, 10 de diciembre, se reúnen en Suiza los cancilleres de Rusia y los Estados Unidos para establecer los detalles de un corredor humanitario que ha comenzado a operar en Alepo con la intención de sacar a todos los civiles que quieran abandonar la ciudad.



Ha sido este un gran logro de la diplomacia, pues los civiles en la ciudad están atrapados entre dos fuegos, por una parte el avance del ejército sirio con el apoyo de Rusia y, en el otro extremo, el fuego de artillería de los denominados “rebeldes moderados” que cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, solo por mencionar algunos.



Al parecer muchas cosas han cambiado en los días posteriores al triunfo de Donald Trump en las recientes elecciones de los Estados Unidos y la política exterior norteamericana se apresta a cerrar capítulos (ahí está Cuba por ejemplo o el acuerdo con las FARC en Colombia).



Aun cuando el jueves pasado el gobierno de Obama dijo “(…) resuelvo que toda operación, incluyendo la provisión de artículos de defensa y servicios a fuerzas extranjeras, fuerzas irregulares, grupos, o particulares involucrados en apoyar o facilitar las operaciones militares de contraterrorismo del ejército de EE.UU. en Siria, es esencial para la seguridad nacional del país”, al parecer los propios grupos que eran apoyados por EE.UU. en el terreno comienzan a replegarse y la acción exterior de la diplomacia ruso-norteamericana muestra señales de avance.



Indudablemente recuperar la paz en Siria es una apuesta que choca de frente con megaintereses cuya colisión ha producido una barbarie en estos últimos seis años. Que Alepo pueda recuperarse y volver a ser lo que era antes parece una utopía, sin embargo, no deja de ser posible.



La guerra, aunque Alepo retorne al Gobierno sirio, aún no ha terminado y podría extenderse ahora en un conflicto entre Siria y Turquía por los intereses que tiene este último de erradicar focos kurdos actualmente en territorios de Siria y por otros elementos más de tipo económico. Sin embargo, la cercanía de Rusia con ambos países podría ser de suprema ayuda para resolver futuros conflictos.



Pero si algo importante tiene el hecho de que Siria pueda volver progresivamente a la normalidad es el hecho de la preservación de vidas de civiles que no participan como combatientes de ese conflicto. Paralelamente, con Siria en relativa paz la exportación de terrorismo revestido bajo el manto de la figura de refugiados deberá ser controlada y el equilibrio que significó por siglos tener un país con un gran pluralismo político-religioso en la región deberá retornar.



Las vidas que allí se han perdido y la manera en la que el mundo ha tenido que ver en lo que son capaces de convertirse los seres humanos son indicadores de la barbarie que allí se vive. Ojalá que los acontecimientos sigan desarrollándose de forma positiva y que Siria alcance una paz estable y duradera, para el bien de los sirios, de toda la región y de la humanidad en su conjunto.