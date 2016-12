Semana 14: Brady, el más ganador

La semana pasada, el estelar de los New England Patriots, Tom Brady, se convirtió en el mariscal más ganador en la historia del deporte. Fue su victoria número 201, superando las 200 del ya retirado Peyton Manning, que la consiguió ganando su segundo Super Bowl la pasada temporada. Lo que sorprende de lo de Brady es que aún está en plena forma jugando al más alto nivel. Salvo alguna lesión, a Brady le quedan varios años más siendo el titular de New England. Su contrato vence después de la temporada del 2019. Eso quiere decir que Brady pudiera acabar su carrera con veinte o treinta victorias más que Manning. Esto es sólo un dato más de lo exitoso que han sido los Patriots, el entrenador Bill Belichick y Brady en este siglo. Es un dominio total de su división, el Este de la Conferencia Americana, y prácticamente de su conferencia. Brady, quien perdió toda la temporada del 2008, ha participado en 10 juegos por el título de la Conferencia Americana, ganando 6.



Escuché en esta semana que el éxito de Brady y los Patriots desde el principio del siglo es debido a que los otros equipos de su división, los Miami Dolphins, los Buffalo Bills y los New York Jets, han estado muy flojos. Aunque eso tiene cierta verdad, los Patriots no sólo han sido exitosos contra sus rivales de división, sino que han podido ser exitosos contra los mejores equipos de toda la liga.



Los Patriots reciben a los Baltimore Ravens el lunes por la noche, en uno de los mejores partidos de este mes.



Esta semana

Otro partido que no se pueden perder es el de mañana por la noche cuando los Dallas Cowboys, que tienen mejor récord de la liga, visitan a los New York Giants. Los Giants, que perdieron la semana pasada en Pittsburgh, han sido los únicos que han podido vencer a los Cowboys esta temporada cuando les ganaron la primera semana en Dallas 20-19.



Los Giants, por su lado, ocupan el lugar del mejor comodín en este momento pero tienen muchos pretendientes por esos comodines y les caería muy bien una victoria para mantenerse al menos a un partido de diferencia de los otros.



Otro partido muy interesante mañana por la tarde es el de los Seattle Seahawks visitando a los Green Bay Packers. Los Packers, que estaban descarrilados, han podido salir victoriosos los dos últimos partido y se encuentran en la pelea por los comodines de la Conferencia Nacional, y aun con chance de poder alcanzar a los Detriot Lions, que lideran la división.



Predicciones (18-15): Dallas, Pitssburgh, Seattle.