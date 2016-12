Para los residentes en el sector San Miguel, de la Ciudad Colonial, este año la Navidad se vive de una manera diferente, pues a la tradicional decoración de cada hogar, de las calles y de su parque principal, hay que agregar la iniciativa de la junta de vecinos, que junto a los comunitarios decidió aprovechar las fiestas para resaltar la importancia de una vida cimentada en valores y responsabilidad social. Y es que el pequeño parque, que nació como Parque Restauración, y que hoy lleva el mismo nombre del sector, aunque muchos lo llaman Parque de las Palomas, por la enorme cantidad de estas aves que elige la sombra y abrigo de sus árboles para reproducirse, se ha convertido en centro de atención de visitantes y residentes, que no pueden pasar por el lugar sin detenerse a contemplar la ingeniosa y atractiva decoración.



Navidad en valores

El parque, punto de reuniones que ha visto pasar diferentes generaciones, para estas fiestas combinó la alegría de la Navidad con una campaña cimentada en valores que esperan extender más allá del período navideño. La propuesta, “San Miguel en Navidad” está basada en tres árboles que representan valores humanos y que estimulan a que cada uno asuma su compromiso frente al cambio climático. Con esta decoración, la junta de vecinos participa en el concurso “Emprendiendo la Navidad por amor a mi Ciudad”, que promueve y apoya la Alcaldía del Distrito Nacional.



René Guzmán, arquitecto y escultor, y uno de los jóvenes que trabajó en la decoración y elección de la temática a exponer, explica que cada año es una tradición decorar el parque San Miguel, por motivo de la Navidad, pero en esta ocasión sintieron la necesidad de enviar un mensaje que perdure más allá de las fiestas navideñas. “En esta ocasión, la Alcaldía del Distrito Nacional nos estimuló bastante al convocar a los sectores de las tres circunscripciones a participar en un concurso con motivo de la Navidad”. Resalta que todo es el resultado de un trabajo de equipo.

Tres árboles que tratan de crear conciencia entre los comunitarios para, no solo caminar por la vida de forma más positiva, sino para mostrar la importancia de reciclar y de rescatar los valores esenciales para ser mejores personas cada día.



El Árbol de los valores

Ubicado más próximo a la esquina formada por las calles Juan Isidro Pérez y San Miguel.



Es una estructura contruida con trozos de madera de color natural, cuya inscripción resalta valores y promueve conductas que llevan a disfrutar de una sociedad más armoniosa, con seres humanos solidarios, justos, humildes y con un elevado sentido de la justicia. En la parte frontal de este árbol puede leerse: paz, amor, justicia, alegría, esperanza. El valor Paciencia, confianza, bondad, respeto, gratitud, tolerancia, humildad, dar servicio, unión. Feliz Navidad.



Y con esas palabras hace su aporte y llama la atención de las personas sobre la importancia de vivir en armonía, con paz interior, amor y unión



El árbol del reciclaje

Con esta expresión artística, sus creadores explican la necesidad de reciclar, de reusar elementos que aunque parecen desechos, en realidad tienen utilidad más allá de su estimada, vida útil.



Él solo se expresa, y dice: “Saber reciclar es cultura general”. Reciclar es de sabios. Todos pueden tener otra vida, recicla. Por ti, por mí, por el futuro, recicla, para cuidar el medio ambiente, no te olvides de las tres R: Reutilizar, Reducir, Reciclar. Un paso por mi familia.



Reciclar no es obligatorio, es tu responsabilidad. Reciclar es ayudar. Reciclar es arte.



Reciclar está en tus manos. Si no te gusta vivir entre la basura, recicla.



El Árbol consejero

Está ubicado frente a la calle Juan Isidro Pérez, pintado de verde, coronado con una estrella amarilla, con letras blancas y amarillas, ofrece una serie de consejos útiles, con la esperanza de que aquel que los lea, los ponga en práctica.



Él aconseja:“Ríe, perdona, pide ayuda, haz un favor, delega tareas, expresa lo tuyo, rompe un hábito, haz una caminata, sal a correr, pinta un cuadro, sonríe a tu hijo, lee un buen libro, permite brillar, mira fotos viejas, regálate un minuto de oración, canta en la ducha, escucha a un amigo, acepta un consejo, ayuda a un anciano, cumple con tus metas, termina un proyecto deseado. Se niño otra vez. Escucha la naturaleza, muestra tu felicidad, escribe un diario, permite equivocarte, trátate como a un amigo, haz un álbum familiar, por hoy uno te preocupes, date un baño prolongado, mira una flor con atención, apaga el teléfono y habla, escucha tu música preferida, aprende algo que siempre deseaste, llama a tus amigos por teléfono, haz un alista de las cosas que haces bien, haz un pequeño cambio en tu vida, ve a una biblioteca y escucha el silencio, cierra los ojos e imagina las olas de la playa, haz sentir bienvenido a alguien. Diles a las personas amadas, cuanto las quieres”.



Una iniciativa que los llena de orgullo

Mercedes Zabetta, presidenta de la Junta de Vecinos de San Miguel, cuenta que de las 13 juntas de vecinos de la Ciudad Colonial, la de ese sector, junto a la de San Lázaro y San Antón, fueron las elegidas por la Alcaldía del Distrito Nacional, para que trabajaran con materiales reciclados, pero además, la alcaldía les hizo un aporte de 20 mil pesos. Afirma que también la comunidad ha realizado aportes.



Desde que fueron “plantados” en el pavimento del parque, los tres árboles se han convertido en toda una sensación, “Nosotros nos sentimos ganadores, por la acogida que hemos tenido. Aquí las personas les toman fotografías. La gente ha subido las fotos de los arbolitos a Facebook, Instagram y Twitter”, cuenta Mercedes entusiasmada.



Luis Simó nació en San Miguel y siempre ha vivido en el lugar, valora como muy positivo promover entre los más jóvenes estos valores que primaron en las generaciones pasadas y que en la actualidad se han ido perdiendo. Además de que trabajar en equipo ha acercado más a los vecinos y el parque ha cobrado gran atractivo y atrae cada vez a más personas, sobre todo, en horas de la noche.