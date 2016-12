Yolandita Monge, una noche entre éxitos, recuerdos y sollozos

10/12/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

Tres años tenía Yolandita Monge que no pisaba escenario dominicano y la noche del jueves se convirtió en la primera vez que lo hace luego de la muerte de su esposo Carlos Mamery (Topy). Lo recuerda a cada instante. La interpretación de cada una de las canciones que eligió para “Íntimamente, mis éxitos” estuvo cargada de recuerdos sobre su esposo, lo cual, en más de una ocasión, la llevó al borde del llanto y provocó que se entrecortara su voz.



A ritmo de merengue, la cantante llegó a Hard Rock Live con “Sususubiré” y por poco más de dos horas agotó un repertorio de 15 canciones completas y dos midleys, uno de 10 temas y otro con seis bachatas. “Acaríciame RD. Qué agradecida estoy de la vida, del universo, de Dios y todo eso que existe que no vemos con los ojos”, dijo al saludar. El repertorio que desplegó incluyó “Acaríciame”, “Te extraño”, con la que dijo pretendía expresar su amor por Topy, “A pesar del tiempo”, “Como puedes”, sencillo que luego de la partida de su esposo no había vuelto a cantar, “Sin ti”, “Demasiado fuerte”, la más aplaudida de la noche, “Mala”, “Quítame ese hombre del corazón” y “Si tú eres mi hombre”, entre otras.



Cuando la cantante de 61 años manifestó su deseo de estar cerca de la audiencia hablaba en serio. La boricua bajó del escenario con ayuda del público, y recorrió entre la gente todo el lugar cantando el primer midley, abrazando y tomándose fotos, también se subió en varias sillas. Su única pausa fue de 7 minutos para cambiarse el azul marino con el que llegó por uno blanco largo. Sin conceder la petición de “¡otra!”, la también actriz, sus cinco músicos y dos coristas, una de ellas dominicana, se despidieron a ritmo de “Color esperanza”, del argentino Diego Torres.