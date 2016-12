NUEVA YORK (AP) — "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" de FX lideró el lunes las nominaciones a los Globos de Oro en el apartado de televisión con cinco candidaturas. Otra miniserie, "The Night Manager" de AMC, le siguió de cerca con cuatro.

La debutante de FX "Atlanta" fue postulada a mejor serie de comedia junto con "black-ish" de la ABC, "Veep" de HBO y "Mozart in the Jungle" y "Transparent, de Amazon.

El premio a la mejor serie de drama se disputará entre "Game of Thrones" y "Westworld" de HBO, "The Crown" y "Stranger Things" de Netflix y la nueva "This Is Us" de la NBC.

El astro mexicano Gael García Bernal, ganador del Globo al mejor actor en una serie de comedia o musical por su interpretación de un joven director de orquesta en "Mozart in the Jungle", volvió a ser postulado por este trabajo. Otra ganadora latina previa, la estrella de "Jane the Virgin" Gina Rodríguez, también competirá nuevamente por el premio homónimo femenino.

El drama familiar "This Is Us", que resultó un éxito de audiencia instantáneo, le mereció nominaciones a sus estrellas Chrissy Metz y Mandy Moore.

Aunque los Globos de Oro suelen favorecer a las producciones de cable, "This Is Us" y la serie de comedia "black-ish", de canales de señal abierta, consiguieron tres nominaciones cada una.

En total, HBO recibió 14 nominaciones y FX nueve. AMC, Amazon, Netflix y la ABC obtuvieron cinco cada una.