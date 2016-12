La reconciliación, clave para una Navidad alegre

Cada época tiene su encanto, como la Navidad. Esta festividad cristiana trae, además de las celebraciones, esperanza, agradecimiento, alegría, tristeza, peticiones, perdón y reconciliación.



También, aquellos fieles creyentes de Dios buscan la paz con Él y otros deciden incorporarse a la Palabra, porque a pesar de ser una de las fiestas religiosas es festejada incluso por aquellos que se consideran contrarios a la doctrina y en muchas ocasiones terminan en las iglesias.



Al ser un mes en el que se disfruta con familiares y amigos, nadie está exento de ser afectado por la tristeza que puede llegar a depresión por sufrir la falta de un ser querido; por otra parte los que están separados buscan estrechar los lazos de cariño ya que esta festividad cristiana invita a la reflexión y a la reconciliación, a la paz y a la unión familiar.



De igual manera, las ansias de los seres humanos de reunirse, intercambiar regalos, cenar y esperar el año nuevo juntos lleva a muchos a expresarle a su hermano, amigo, compañero, vecino, pareja, que como humano falló y pedir perdón.



A través de pequeñas palabras y afectos se puede lograr renovar la unión, y de paso desvanecer el rencor y disfrutar mejor de las celebraciones.



Durante la mediación debes de saber que consiste en considerar y aceptar con respeto las opiniones de tu ser querido, disculparse, y en su caso pedir perdón, por los daños y lesiones causados durante el conflicto.



Ahora bien, para lograrlo, expresa tus sentimientos de una manera abierta y sincera dejando en el pasado la ira porque permanecer con rencor abre más la herida que no se cierra hasta que tenga la convicción de perdonar.



Si por el contrario no fuiste tú quien fallaste, aunque lo perdones no quiere decir que el error se esté justificando.



La depresión en Navidad

Cualquier tipo de pérdida produce un impacto afectivo, perturbador, como es natural y aunque esta herida esté sellada, muchas personas experimentan una gran tristeza que los puede empujar a la depresión cuando recuerdan un ser querido que representaba un papel especial en las celebraciones.



Es por esto, que aunque sea una época que representa alegrías y fiestas, es una en la que los episodios de tristeza y las depresiones detonan, en muchos casos por el sentimiento de haber perdido a alguien durante el año.



Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en diciembre las actitudes depresivas pueden aumentar hasta en un 40 por ciento.



Es conocido por los expertos que echar de menos a alguien ligado con el estrés puede ocasionar la aparición de la llamada depresión navideña (o síndrome de la depresión navideña). También causada por el no cumplimiento de aquellos ideales que todo ser humano puede perseguir durante esta época: felicidad y gozo, alegría, compañía y abundancia en todos los aspectos.



Dentro de los síntomas que una persona puede experimentar están: tristeza y melancolía al llegar la Navidad, nostalgia exagerada, frustración al no contar con lo que supuestamente otros sí tienen, aislamiento, amargura, pensamientos negativos, tristeza por la ausencia de otra persona y apatía ante los festejos de esta época. l





Reflexión

En esta Navidad considera y acepta con respeto las opiniones de tus seres queridos, y en caso de haber ofendido a alguien discúlpate y pide perdón.





Depresión

Aunque es una época que representa alegría, detonan episodios de tristeza y depresión cuando se recuerda un ser querido que murió durante el transcurso del año.