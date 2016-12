Visa semanal

l Hola Dr. Roque. Soy menor y quiero viajar a Puerto Rico. Ninguno de mis padres tiene visa. ¿Puedo solicitar siendo menor? Erika



l R: Debes tener el apoyo económico de tus padres y algún pariente directo o muy cercano que te pueda recibir. Ambos padres deben estar presentes en la entrevista.



l Buenas Dr. Rodríguez. Estoy haciendo el ajuste de estatus por matrimonio con ciudadana y me negaron la residencia, porque hace 30 años tuve un matrimonio y me acusaron de relación falsa. Mi exesposa falleció y no deposité el acta de defunción. Hicimos una apelación y no se ha resuelto nada. ¿Qué pasará con mi caso? Pablo



l R: Todo parece indicar que tu caso anterior fue de fraude intencional y por eso la negación total de la solicitud con tu esposa actual. El proceso de apelación dura dos años y si la corte reafirma el caso a tu favor, podrás recibir tu residencia, de lo contrario, te podría costar una deportación automática.



l Saludos Don Roque. Estoy casada desde hace seis años con un ciudadano americano del cual hace cinco años no sé nada. Tengo todos los papeles y no sé qué hacer. Ámbar



l R: Te sugiero que pongas el divorcio por abandono, ya que parece una causa perdida.



l Hola Dr. Rodríguez. Pedí a mi mamá y no le quieren dar la residencia porque le salió un matrimonio fraudulento, pero ahora escuché que hay un perdón para toda persona que ha cometido fraude. ¿Qué hay de cierto en eso? Alice



l R: En algunos casos, algunas personas que han sido rechazadas en petición de residencia por presunción de matrimonio falso, pueden solicitar un permiso especial o perdón, pero la persona deberá probar que su relación sí era verdadera y presentar evidencias de esa relación anterior y en qué concluyo y cuándo, dicha relación. Este perdón no aplica a todas las personas, en todas las circunstancias.