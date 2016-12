Costo hospital Jimaní se elevó por equipamiento

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado explicó que la inversión de 157 millones de pesos destinada a la reestructuración y equipamiento del recién inaugurado hospital de Jimaní se debió a una reformulación ya que, en un principio, la obra no contemplaba equipamiento. Francisco Pagán, director de la OISOE, señaló que el Hospital Provincial General Melenciano, además requirió de reconstrucción y reforzamiento estructural para ajustarla a exigencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que conllevó una elevación de su costo. En la estructura primaria del hospital el costo de inversión fue de 48 millones de pesos.



“Originalmente los hospitales no contemplaban la parte de equipamiento, simplemente la obra; ahora lo contempla, aparte de obra civil reestructurada, de acuerdo a los lineamientos nuevos de la OPS.



De acuerdo a Pagán, todo eso conllevó agregar los equipamientos que no fueron contemplados originalmente.



Ya antes, el director de la OISOE había aceptado su responsabilidad por el costo de inversión en esa obra, inaugurada la semana pasada por el presidente Danilo Medina. Explicó que los cambios fueron necesarios para garantizar un servicio adecuado de salud de los ciudadanos, tras recordar que el hospital era “un almacén de pacientes”.



Poco después de inaugurado el hospital, el coordinador de la Oficina Jesuitas en República Dominicana, Pedro Cano, pidió una explicación de la OISOE y del Servicio Nacional de Salud sobre la inversión en el centro hospitalario, alegando que no cuenta con los equipamientos ni personal necesarios.