Dominicanos que vienen RD gastan más que turistas

Los dominicanos ausentes que visitan el país gastan seis veces más que los turistas de otras nacionalidades, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). “El gasto turístico promedio de los dominicanos fue de US$825 por persona, mientras que los turistas extranjeros tuvieron un consumo per cápita de US$130”, aseguró la directora de la ONE, Alexandra Izquierdo. Agregó que 766,903 dominicanos que residen en el extranjero vinieron al país a través de aeropuertos en el año 2015 y dijo que sólo en diciembre de este año se espera que alrededor de 100,000 dominicanos que residen en el extranjero ingresen a través de los aeropuertos del país, por motivo de las Navidades.



“Los dominicanos que viven fuera del país, además de gastar 539.7% más de lo que consume un turista de otra nacionalidad, en promedio se quedan más tiempo, lo que refleja cómo los lazos afectivos de la diáspora dominicana se traducen en beneficios económicos para el país”, destacó.



La funcionaria explicó que en el mes de diciembre, periodo navideño, es cuando mayor cantidad de dominicanos regresa al país para compartir con familiares y seres queridos. En el 2015 el número de dominicanos que arribó vía aérea en el último mes fue de 113,612, para un aumento de un 36% en comparación al mismo periodo del año anterior.



Al analizar la cantidad de dominicanos residentes que salieron del país, vía aeropuertos, la directora de la ONE informó que en diciembre del 2015 totalizaron 50,416, un 20% más que en el 2014, reflejando una importante tendencia de aumento. Izquierdo señaló que “los dominicanos que regresan de visita al país en esas fechas superan a los que deciden viajar al exterior como turistas. De hecho, en el mes de diciembre del 2015 la cantidad de dominicanos que salieron fue de un 66.6% inferior al total de dominicanos residentes fuera que entraron por la vía aérea”, expuso. Los números de la ONE sobre la llegada de dominicanos no residentes en República Dominicana en diciembre se ha comportado de la siguiente forma: En el año 2012 entraron 83,705, en 2013 llegaron 88,176, en 2014 llegaron 104,836 y en 2015 la cantidad se situó en 113,612.

Mirada a los números totales de llegada a RD

En sentido general, entre enero y octubre de 2016, el país recibió 5,411,796 pasajeros a través de las distintas terminales aéreas que existen. La mayor cantidad de ellos (2,878,132) arribó por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, de acuerdo con datos del Banco Central. Le sigue el Aeropuerto Internacional Las Américas con 1.4 millones de pasajeros.