Y los nominados a los Globos de Oro 2017 son...

El musical de Los Angeles de Damien Chazelle, “La La Land”, encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro con siete candidaturas, seguido del celebrado relato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez, “Moonlight”, que obtuvo seis. La cinta chilena “Neruda”, de Pablo Larraín, fue postulada a Mejor película en lengua extranjera. “La La Land” fue nominada a Mejor película musical o de comedia y le mereció candidaturas a Emma Stone y Ryan Gosling. También figuró en los apartados de dirección, guion y canción original, informó ayer la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.



“Moonlight” se impuso en las categorías dramáticas con postulaciones que incluyen Mejor película, dirección, guion, actor de reparto para Mahershala Ali y Actriz de reparto para Naomie Harris. Las otras candidatas a Mejor película de drama son: “Manchester by the Sea”, “Lion”, “Hell or High Water” y “Hacksaw Ridge”, de Mel Gibson.



“Lion”, la historia de un niño indio separado de su familia, tuvo una mañana particularmente buena. También recibió nominaciones para sus actores Dev Patel y Nicole Kidman.



“Manchester by the Sea”, el enternecedor relato de dolor de Kenneth Lonergan, consiguió cinco candidaturas, incluyendo a Mejor actor de drama para Casey Affleck. El productor Matt Damon, en un comunicado, le agradeció a la Prensa Extranjera de Hollywood “por defender una película pequeña como la nuestra”. Meryl Streep recibió su 30a nominación a los Globos, como Mejor actriz en una película musical o de comedia, por su trabajo en “Florence Foster Jenkins”. La ganadora de ocho Globos también recibirá el premio Cecil B.



DeMille a la trayectoria. Ninguna producción llegó con mayor impulso a los Globos de Oro que la celebrada “Moonlight”, quien ha figurado en las listas de preferidas de la Asociación de Críticos de Cine de Los Angeles y los premios Gotham del cine independiente. Pero “La La Land”, nombrada mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, es considerada la favorita para el Oscar y, como se anticipaba, dominó las candidaturas a los Globos.



Las nominaciones también confirmaron que la temporada de premios de este año no será tan blanca como los dos pasados. La inclusión de “Moonlight”, “Fences”, “Loving” y “Hidden Figures” aseguran un campo notablemente más diverso. En cuanto a película extranjera, “Neruda” fue la única producción latinoamericana en la categoría. La cinta sobre la persecución política del poeta chileno Pablo Neruda se medirá con “Divines” (Francia), “Elle” (Francia), “Neruda” (Chile), “The Salesman” (Irán, Francia), “Toni Erdmann” (Alemania).



Bernal y Gina Rodríguez defenderán sus títulos

Gael García Bernal, quien da vida al oficial de policía Óscar Peluchonneau en “Neruda”, defenderá su título de mejor actor en una serie de comedia o musical por su trabajo en “Mozart in the Jungle”, tras haber ganado el premio el año pasado. El actor mexicano interpreta al joven director de orquesta Rodrigo en la producción de Amazon. En el apartado de televisión también figura la ganadora del Globo Gina Rodríguez, por su papel en “Jane The Virgin”