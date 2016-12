La región Norte ha vivido un año de grandes desafíos

La mayoría de obras prometidas quedaron en proceso o no han iniciado, se ha avanzado poco en la reducción de la violencia y la criminalidad, mientras las lluvias dejaron una gran secuela de destrucción de viviendas, carreteras y puentes. Residentes en Santiago vieron con espanto los hechos de criminalidad en todas sus manifestaciones. Aunque las autoridades aseguran que se han reducido los homicidios, la saña de algunos de estos ha impresionado a la ciudadanía. Además, al tratarse de un año electoral, se soportaron los efectos de la actividad política y el posterior cambio de mando de las autoridades municipales.



Ciudades como Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente la declaró en emergencia por el cúmulo de basura. Se quedó a la espera de que se concluyeran la construcción de los hospital José María Cabral y Báez, Ricardo Limardo en Puerto Plata y el Luis L. Bogaert en Mao, sometido a proceso de reconstrucción y ampliación que aún no tienen fecha para concluir.



Santiago y Puerto Plata aún esperan por la puesta en operación el Sistema de Emergencias 911. Igualmente, siguen en espera el Parque Central y el jardín Botánico, y las carreteras que conectan a esta provincia con la Costa Norte, específicamente con Puerto Plata.



En vista de que las lluvias empeoraron la situación de algunas de las vías principales, para el 2017 y el 2018 la Cámara del Comercio y Producción de Santiago espera que se inicie la construcción a cuatro carriles de la actual carretera Navarrete-Puerto Plata, el rescate y reparación definitiva de las carretera turística Luperón y la de Jamao al Norte.



Hechos de criminalidad

Aunque aún no se ofrecen cifras de muertes violentas, la provincia de Santiago y otras de la región siguen en estado crítico en cuanto a la criminalidad. También se han mantenido los asaltos y hechos de ratería. No ha habido grandes decomisos de drogas, pero sí se han registrado escándalos con la trata de personas y en Santiago fueron cerrados los night club Casa Blanca y Pasión. También se han registrado cierre de negocios en el municipio de Sosúa. Con relación a la violencia de género e intrafamiliar, Santiago lleva la delantera comparada a las demás provincias de la zona norte, con 6,157 casos de denuncias, según el informe de la Procuraduría General de la República, con 968 delitos sexuales y 886 órdenes de protección. En los primeros nueve meses de este año, sumados Puerto Plata, La Vega y Espaillat, han sido 14 mil 827 denuncias sobre violencia de género e intrafamiliar.



Con relación a esto, lo que ha disparado las alarmas es la cantidad de feminicidios que se han registrado, sobre todo en la provincia de Santiago, donde aumentaron en un cien por ciento con relación al año anterior. De acuerdo a lo reportado, de enero a noviembre suman 23 las muertes violentas de mujeres, una gran parte feminicidios íntimos. En comparación al 2015, tanto las denuncias de agresiones y feminicidios aumentaron.



En Santiago y otros pueblos de la zona Norte se vivió un proceso electoral candente.



Santiago se decidió por un cambio y eligió a Abel Martínez, del PLD, y rechazó la propuesta reeleccionista de Gilberto Serulle del PRD y de José Enrique Sued, que intentó volver con el reformista. En Moca hubo una situación conflictiva, por lo cerrada que quedó la votación entre los candidatos del PLD y el Partido Revolucionario Moderno. En Puerto Plata la situación estuvo del lado del reformista aliado del PLD, Walter Musa. Mientras en San Francisco de Macorís se impuso Alex Díaz, del PRM.



En materia de salud, lo que más ha trastornado los servicios en la zona es la demora en la remodelación de los hospitales de Santiago, Puerto Plata, Mao y San Francisco de Macorís.



Con incidencia de los virus, que ahora han generado alarma por la los casos de leptospirosis, mientras el dengue, la chikungunya y el zika se mantuvieron, pero con menos incidencia, de acuerdo a los reportes de Salud Pública. l



Dejaron destrucción y miles de damnificados

Desde finales de octubre, y casi todo el mes de noviembre, Santiago y otros pueblos de la zona Norte fueron afectados por las incesantes lluvias que dejaron numerosas familias sin hogar, puentes y vías destruidos por los deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras y dejaron decenas de comunidades incomunicadas. El informe ofrecido por la dirección Nacional de la Defensa Civil coloca a la provincia de Santiago con el mayor número de daños, luego Puerto Plata, Espaillat, La Vega y Montecristi. En Santiago hubo 142 casas destruidas, 96 semidestruidas o a punto de colapsar y 2,576 anegadas. En el municipio cabecera los sectores más afectados fueron el ensanche Bolívar, Las Cayenas, Nibaje, el Hoyo de Cantala, en Gurabo y Arroyo Hondo.