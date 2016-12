Ana Guevara sufre agresión en Ciudad de México

14/12/2016 12:00 AM - AP

Ana Guevara, considerada una de las mejores atletas mexicanas de todos los tiempos y que ahora funge como senadora, sufrió una agresión la noche del domingo tras un incidente de tránsito en una carretera hacia la Ciudad de México. La información fue dada a conocer por la Procuraduría General de la República, que investiga el caso.



Guevara, campeona mundial en 400 metros lisos en 2003 y plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se retiró en enero de 2008 y desde 2012 ocupa un escaño en el Senado por el izquierdista Partido del Trabajo.



La senadora fue golpeada por varios hombres cuando manejaba una motocicleta por Lerma, un municipio a unos 30 kilómetros al norte de la capital, informó la Procuraduría General de la República en un comunicado. Guevara, de 39 años, fue hospitalizada en una clínica de la capital donde fue operada de las heridas que sufrió.



La exvelocista publicó fotos en su cuenta de Twitter donde se aprecian golpes en el pómulo derecho.



“Los golpes recibidos la noche de ayer me llevan a ser fuerte con tantas mujeres que sufren”, escribió Guevara en esa red social. “La irresponsabilidad de un conductor por tumbarme y encima bajar con otros tres a golpearme es lo más vil y cobarde (...) Logremos que los ciclistas y motociclistas tengan respeto, yo no ofendo a nadie, no uso chofer ni escoltas, ando sola #bastadeviolencia”.