Baile de Grandes Ligas reunirá a La Gran Manzana

Bajo la producción de Indust3 People, se llevará a cabo la celebración navideña “Baile de Grandes Ligas”, la cual marcará el reencuentro de La Gran Manzana de Víctor Roque y Henry Hierro luego de dos décadas de su separación. El espectáculo conjugará los diferentes géneros tropicales, para el que han sido elegidos Ramón Orlando, para representar el merengue; el intérprete de “Alante alante”, Omega El Fuerte, en el mambo de calle; la salsa de los ganadores a Salsero del Año en los pasados premios Soberano, Chiquito Team Band, y de Yiyo Sarante, quien anunció, además, que partirá a agotar una agenda de cinco presentaciones en Estados Unidos del 28 de diciembre al primero de enero; mientras que Joel Santos dará la cara por la bachata en el encuentro pautado para el próximo viernes 16 de diciembre, a las 9:00 de la noche, en Hard Rock Live Santo Domingo, Blue Mall.



Según explicó a elCaribe Víctor Roque Jr., presidente de Indust3 People y responsable de la producción general y artística del concierto, la producción del show supera los 2.5 millones de pesos y tiene como objetivo reunir a dos generaciones de la música en un mismo escenario para hacer un recorrido por diferentes etapas.



Encuentro



Sobre la unión entre Henry Hierro y Víctor Roque, con la quepretenden revivir juntos los éxitos que cosecharon bajo su agrupación La Gran Manzana, destacaron que están contentos de volver a reunirse y entregar la energía que siempre ha caracterizado a La Gran Manzana. “Nos sentimos más que felices de que este momento histórico sea la plataforma para reencontrarnos con tantos amigos, fanáticos y aliados de nuestra agrupación”, coincidieron.



Hierro resaltó que su separación no tuvo nada que ver con lo comercial y que incluso, en días pasados se cuestionaban el por qué se separaron. “No hubo problema con él ni con nadie. Yo dije -me voy y te dejo todo- y después, en su momento, Víctor reconoció que lo que hice en ese entonces fue lo correcto. Nosotros hacemos esto con y por amor, no por dinero”, dijo.



Por otro lado, el cantautor Ramón Orlando celebró la participación de artistas como los que conforman la cartelera y, nueva vez, pidió apoyo para el género el merengue en todas sus vertientes, mientras que Víctor Roque aseguró que actualmente es la salsa el ritmo que está dando la cara por la República Dominicana y que no ha recibido apoyo alguno del gobierno o sus instituciones.