Juan Carlos Pérez: “No ando buscando fama”

Juan Carlos Pérez se considera un jugador que no busca sonar. Más bien es una persona que lo único que hace es darlo todo en el terreno a favor de su equipo, las Águilas Cibaeñas.

Pérez hizo ese señalamiento luego de que en las redes sociales circulara un video en el que expresaba su rechazo a jugar nuevamente con los Tigres del Licey en caso de que las Águilas no clasifiquen al Round Robin tras una pregunta del cronista deportivo de Santiago, Gustavo Suriel, durante el desarrollo del programa de premiación el “Águila de la Semana” el pasado lunes.



“Un mensajito para Suriel, el año pasado me puse el uniforme del Licey porque venía de una lesión, pero ese uniforme yo no me lo pongo más nunca”, dijo Pérez.



Ayer, el propio jugador, en el estadio Quisqueya, expresó que lo dicho se trató de una broma. Aún así sus comentarios causaron revuelo en las redes sociales.



“Hay muchas personas en las redes sociales que lo que quieren es hacerle daño a uno, queriendo decir que uno anda buscando cámara o fama. No ando buscando fama. Mi fama me la busco en el terreno de juego y por eso me preparo bien cada día”, dijo Pérez previo al juego ante los Leones en el estadio Quisqueya Juan Marichal.



Manifestó no tener nada en contra de ninguno de los equipos que accionan en el torneo invernal dominicano y que su principal meta en lo que resta de serie regular es ayudar a las Águilas a avanzar al Round Robin.



“Lo que dije lo dije, pero no de la manera en que la persona y la gente está diciendo en las redes sociales. No hay motivo de ponerme el uniforme del Licey. Mientras mi equipo clasifique, esté en salud y juegue los partidos suficientes que necesite mi cuerpo en la liga invernal, pienso que no es necesario, no ponerme el azul, ni el rojo, ni el verde, ni el de los Gigantes ni el de los Toros. Si clasificamos, no puedo ponérmelo”, expresó.