Obama le pide a Trump oír servicios de Inteligencia

Washington. El presidente de EE.UU., Barack Obama, alertó a Donald Trump, qué le sucederá en la Casa Blanca a partir del 20 de enero, de la importancia de recibir sesiones regulares de los servicios de inteligencia para no “volar a ciegas”, después de que el magnate dijera que no lo necesita porque es “inteligente”. El mundo actual es “muy complicado” y “no importa lo listo que seas, tienes que tener la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles”, advirtió Obama durante una entrevista con el programa satírico “The Daily Show” emitida el lunes por la noche.



En una entrevista con la cadena Fox emitida el domingo, Trump aseguró que él no necesita las sesiones prácticamente diarias de información de inteligencia que reciben los presidentes porque se considera “una persona inteligente”.



“Soy una persona inteligente. No necesito que me digan la misma cosa con las mismas palabras cada día durante los próximos ocho años”, argumentó.