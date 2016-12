The New York Band marcará su regreso con gira y disco en vivo

Era abril del año 1986, cuando The New York Band se fundó en Estados Unidos, recordó Cherito. 30 años después, el intérprete de “Ella quiere un pedazo”, Irisneyda, Miosotis y Tony confirmaron que el reencuentro que se produjo en la pasada gala de los premios Soberano y que los embarcó en una nueva gira, no será temporal, sino definitivo.



“A raíz de las reacciones que recibimos en los premios fue que decidimos continuar con esto para toda la vida”, reveló Irisneida, la intérprete de “Si tú eres mi hombre”. “Si el público lo quiere y lo pide, con mucho gusto, aunque pase el tiempo, seguiremos unidos. Siempre lo dije, si ustedes nos prometen que van a estar ahí, aunque estemos en sillas de ruedas y todo viejos y cansados, nosotros seguimos”, agregó.



Según explicó Pedro Jiménez Sosa, conocido musicalmente como Cherito, los planes de la agrupación son seguir de gira ya que contemplan una agenda de presentaciones en la República Dominicana, luego de regresar de un tour que realizaron en Estados Unidos. Para el 2017, el recorrido incluye a Colombia Venezuela, Panamá, San Martin, Perú, Chile, Ecuador, entre otros, con miras a culminar con un gran espectáculo en el United Palace, en USA. También contemplan visitar varios países de Europa.



“Tenemos en agenda una gira que esperamos se extienda de manera mundial. Hasta ahora, estamos en las principales plazas que consumen nuestra música en estos momentos. Al parecer, la agrupación se reencontró para los Soberano, sin darnos cuenta que había un público que no solo lo integran lo de antes, sino también una audiencia joven que asiste a nuestras presentaciones y goza nuestra música de manera eufórica”, aseguró Cherito.



Por otro lado, Miosotis especificó que ahora constituye un mayor reto que en años pasado, ya que han hecho vida aparte tanto en lo personal como en lo musical, por ejemplo, Alexandra es corista del salsero boricua Marc Anthony, Tony Swing tiene una orquesta, Franklin cumple con compromisos fuera del país, y ella tiene una orquesta de salsa. Sin embargo, coinciden en que la agrupación que “les dio la vida” tiene prioridad para ellos.



Anunciado el regreso y la gira “Re:Encuentro World Tour”, le tocó el turno a la nueva producción. “Primero vamos a realizar una producción audiovisual con los mejores éxitos del grupo en vivo”, explicó Iris. También está en los planes de Cherito, componer un merengue romántico de corte moderno, pero manteniendo la esencia. “Siempre a la vanguardia con elementos que puedan aportar a nuestro merengue y a la música dominicana; un tema donde participemos todos”, explicó.

Próximas presentaciones de The New York Band

Cherito, Iris, Miosotis, Tony y Franklin celebrarán los 30 años de la agrupación que estuvo apadrinada por Wilfrido Vargas, el próximo 21 y 22 de diciembre en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de Edilenia Tactuk; y el 23 en Gurabito Country Club, en Santiago. Estos constituyen los primeros conciertos en grande después de su separación y contarán con la participación de artistas invitados.