El cinturón, un accesorio esencial en esta temporada

15/12/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

En este otoño-invierno, los cinturones, en sus diferentes formas y diseños, son accesorios ideales para transformar las prendas más sencillas en sofisticadas. Para que en esta temporada le favorezcan los cinturones, primero tome en cuenta que si es alta le irá mejor con aquellos que sean anchos y tengan detalles grandes, mientras que si su estatura es baja utilízalos con hebillas pequeñas y medianas.



De acuerdo a la figura, las que tienen forma de pera deben usar la correa ancha para la cintura; las mujeres con una silueta de manzana deben escogerlo ancho, pero colocado bajo las caderas; mientras que las de reloj de arena se ven bien con un cinturón delgado ceñido a la cintura y las de cuerpo muy delgado deben apegarse a uno estrecho y proporcionado.



Por último, si posee una cintura pequeña y piernas largas debes seleccionar cinturones de la misma gama de colores que el resto de la ropa, para proyectar una complexión más larga.

No obstante, las de torso largo pueden optar por uno ancho en un color llamativo, que es ideal también para resaltar la cintura en mujeres con curvas, porque acentúa la figura sin exageraciones.



Recuerde, que aunque antes era imprescincible combinarlo, ya no es necesario, ya que como quiera obtendrás un look elegante y moderno.