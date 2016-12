Negro Santos: “Santo Domingo Invita es una obra de amor a la patria”

Con 42 años ininterrumpidos transmitiendo “Santo Domingo Invita”, Negro Santos tiene sobrada experiencia cuando se analiza la televisión. En ese sentido, considera que la pantalla chica dominicana ha avanzado mucho y que ahora debe enfocarse en la parte visual y en mejorar la calidad, tanto de la escenografía como de la señal, que aún no ha hecho la transición del formato análogo al digital. El también locutor, oriundo de Bonao, destacó que es responsabilidad del Estado dominicano que el público disfrute de una calidad de imagen diferente a lo que se ve hoy en día. “Creo que realmente hemos dado un gran salto. Aquí hay talento de sobra, pero siempre hay como un desenfoque, y la televisión es eso: imagen. Hay que mostrar algo que el televidente se sienta atraído, es ese el adorno que hace falta, que nosotros mejoremos. También en el contenido pienso que se ha ido evolucionando, aunque aún hay programas que no tienen la calidad y el enfoque de llevar un mensaje positivo”, explicó en una visita a elCaribe. Ramón Rodríguez Santos, nombre de pila del presentador, agregó que una de las mayores muestras de avance se evidencia en que la mayoría de las provincias del país tienen sus propios canales de televisión.



Negro Santos es una referencia obligada de la televisión dominicana desde que inició la transmisión de “Santo Domingo Invita” en Nueva York, el 17 de noviembre de 1974, espacio por el que han pasado figuras como Zoila Luna, Domingo Bautista, Tatiana Rosario, entre otros. Lejos de desaparecer, ahora el programa entró a una etapa de expansión por el nuevo canal de la cadena de Telemundo, Teléxitos, con presencia en Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Miami, San Francisco, Tucson, West Palm, Denver, Fresno, Houston, Las Vegas, MCallen, Phoenix y San Antonio. La producción también llega por la señal de Telemicro Internacional. Santos recordó que “Santo Domingo Invita” fue pionero en la colocación de los videoclips en la televisión, el primer programa dominicano, hecho en el país que se transmitió en High Definition (HD) y el único que llega a los sordomudos con el sistema Closed Caption. Actualmente trabaja en la construcción de una plataforma más amplia, que le permita llegar a todas partes. Aseguró que es el programa dominicano de mayor alcance a nivel internacional.



El locutor, de 69 años, aclaró que cuando llega la temporada de los Premios Soberano, se vuelve constante la pregunta de la falta de reconocimiento del programa entre los nominados. “De hecho, no nos han reconocido. Entiendo que no somos nominados porque es que no competimos con ningún programa que se realice en la República Dominicana, porque somos un programa hecho en este país para promover los valores, la cultura y todo lo positivo de la nación en el exterior. Entonces, aquí no hay un programa igual con el que podamos entrar en competencia”, explicó. “Todos los programas que se ven fuera del país son hechos para el público que vive aquí y van allá como rebote, o sea, ellos lo único que pueden es saludar a la comunidad dominicana, pero no es un programa hecho especialmente para dominicanos en el exterior”, dijo.



Añadió que no define “Santo Domingo invita” como un programa, sino como “una obra de amor a la patria, los valores y a todo lo que representa la cultura dominicana, como una forma de promover esas cosas que identifican al país. Es la mejor imagen de la República Dominicana en el exterior”, expresó sobre la producción que en sus inicios se llamó “Aquí Santo Domingo”.



Inicios



Negro Santos recordó sus primeros pasos en los medios de comunicación como “un momento lleno de retos y decisiones fuertes”. El presentador recordó que cuando inició con “Aquí Santo Domingo” vendió la casa que tenía con su esposa para costear el programa. Fue en ese momento cuando decidió que su cónyuge, Nuris Martínez, con quien procreó tres de sus seis hijos, fuera a vivir con sus padres, porque tenía confianza en que el proyecto iba a prosperar. “Cuando estuve en Estados Unidos trabajé en factorías y vi que la comunidad dominicana iba a crecer mucho porque el dominicano trabajaba fuerte, su mano de obra era demandada. De inmediato me visualicé con un programa”, narró.



Santos, hijo de una modista y un agricultor, dijo que la visión que tuvo su padre al enfocarse en alfabetizarlo y enseñarle sobre la importancia de los buenos valores le abrió las puertas del camino por el que ha transitado hasta ahora.



“Vengo de una familia muy pobre y humilde... Mi padre me decía que yo no iba a pasar lo que él pasó con un machete en la mano; que yo tenía que aprender la letra. Tuve que adaptarme a sus métodos y constantemente me decía: Usted no va a pasar lo que yo pasé, usted tiene que ser un hombre responsable”, sostuvo.



Resaltó, además, que siente orgullo al ver que sus tres últimos hijos, Rodney, Keidy y Arlene, se han inclinado, como él, por la comunicación. Rodney, el mayor de los tres, es el editor de “Santo Domingo Invita”, y las otras dos son comunicadoras graduadas en Barcelona, España.

Hizo radio antes de trabajar en la televisión

Cuando inició en la locución apenas contaba con 21 años. Fue en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, que improvisó una especie de emisora que funcionaba con una bocina, ubicada en lo alto de un árbol de eucalipto, un amplificador, un micrófono y un toca disco. La llamó “Publicidad Santos” y recibía ganancias de 12 a 15 pesos semanal. Ya había estudiado locución por correspondencia y en el Instituto Técnico Vocacional (ahora Escuela Nacional de Locución), fundado por el profesor Otto Rivera. Luego gestionó la fundación de una emisora, Radio Boyá, antes de irse a Hato Mayor a dirigir Radio Maguá. Allí estuvo durante seis meses y pasó a Radio Guarachita.

Proyecto

“En un momento puse una escuela para educar, pero dimos tantas becas que no había dinero para pagarles a los profesores”.