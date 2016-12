Pelota caliente en las redes de Lidom

En Twitter y otras redes sociales también se juega una “pelota caliente”. Los equipos de la Liga de Béisbol Invernal (Lidom) dejan a un lado los guantes, bates y pelotas para dar paso a la osadía, la creatividad y la picardía a través de sus diversas cuentas de redes sociales. La guerra digital entre algunas franquicias se ve y se siente. De hecho, las quejas formales no se han hecho esperar.



Las seis cuentas de las organizaciones de la pelota invernal en esta conocida red están más que activas y, al menos, algunas de ellas son algo más que informaciones. La de los Tigres del Licey es la que ostenta la mayor cantidad de seguidores (poco más de 340 mil), pero la de los Toros del Este y la de los Gigantes del Cibao son las que se han destacado por el uso de una diversidad de recursos que agregan frescura, dinamismo y encienden la chispa en la batalla de ataques que libran los fanáticos en las redes. Tigres, Toros, Gigantes, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales y Leones del Escogido se auxilian de los llamados GIF, vídeos, artes, emoji y memes para mantener el hilo con sus seguidores y, de vez en cuando, para antagonizar y socializar con las cuentas de los conjuntos rivales.



Es común en Twitter, por ejemplo, que un equipo le desee a otro un buen viaje o que haya interacción en torno a la rivalidad existente por un detonante determinado. Las escuadras o sus “community managers” han mostrado cierto respeto en el uso del lenguaje, pero la “cuerda” o “tiradera” cibernética se ha intensificado a niveles nunca visto, algo que, obviamente, no gusta mucho cuando usted es seguidor o fanático del equipo agraviado con el posteo.



Los Toros, por ejemplo, muestran gracia en sus tuits, incluso en las derrotas. Tienen una manera curiosa de manejar su cuenta, pues se mofan hasta de ellos mismos, lo que para muchos es extraño, mientras que para otros es sencillamente innovador. “Así nos llevan a nosotros”, posteó @TorosdelEste en momentos en que los taurinos perdían un partido con holgado marcador en los primeros innings. A esa expresión le acompañó una foto en la que se mostraba un camión repleto de caña de azúcar, en franca alusión al dicho dominicano que reza: “como caña pal’ ingenio”.



Pero si los de La Romana son chistosos y creativos, los de San Francisco de Macorís son osados y “cuerdosos”. La cuenta @Gigantes SFM no se cansa de repartir cacao y tienen buen rato aprovechándose de la sequía por la que atraviesan sus vecinos de región, probablemente su blanco más expedito en sus picantes tuits. Hace unos días los Gigantes, que en toda la temporada nunca han bajado más del segundo puesto en el “standing”, apaleaban a las Águilas 16-4, y unos de sus ocurrentes posteos decía: “Now listening: “La Tortura” Artist: Shakira ft. Alejandro Sanz #ElCibaoEsGigante #CacaoIsBack”.



Obviamente hacían referencia al azote que propinaban a la tropa de Santiago.

Al parecer, ese estilo pícaro, jocoso y atrevido no es tolerado por algunos. elCaribe se enteró que una comisión citó miembros de la oficina de mercadeo de los Gigantes en respuesta a una queja que provino de las Águilas, organización que no está nada contenta con la forma en la que en San Francisco manejan las redes. Esa cita estaba pautada para mediados de esta semana.



Chistian Adames, torpedero de los Toros, y uno de los peloteros que se mantiene activo en Twitter, apreció la brillantez de ambas cuentas. “La verdad se dice, los CM de @TorosdelEste y @GigantesSFM son muy duros...” escribió el pelotero en su cuenta @Crisadams26.