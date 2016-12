Refuerzan la seguridad en Valle Nuevo

15/12/2016 12:00 AM - El Caribe

El Ministerio de Medio Ambiente inició el reforzamiento de las medidas de seguridad en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). En un acto realizado en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue entregado un nuevo vehículo en procura de reforzar la seguridad y vigilancia en el parque nacional de Valle Nuevo.



“No es solamente eso, también estamos reparando todas las casetas de vigilancia y estableciendo con más rigor los controles de acceso a Valle Nuevo”, anunció el ministro Francisco Domínguez Brito.



Agregó que “toda la evaluación que se ha trabajado es la siguiente, hay poco más de 200 pequeños productores, que tienen hasta 50 tareas cultivadas, la mayoría de estos no viven ahí, algunos viven en Santo Domingo, otros en Constanza”.



Además, dijo que hay 58 medianos productores que tienen entre 51 y 100 tareas y grandes productores que son 75. “Estamos hablando de 409 dominicanos, muchos de ellos de ingresos millonarios, no estamos hablando de gente pobre”, enfatizó.



El funcionario indicó que “la posición nuestra es que no haya ningún dominicano que por esta decisión vaya a pasar hambre él o su familia, vamos a buscar una salida con algunos de ellos, que vengan a trabajar con nosotros en los programas de reforestación de las zonas seleccionadas, otros pudiéramos involucrarlos en las brigadas, siempre y cuando ellos quieran y asuman el compromiso”.