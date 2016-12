“Catastrópico”, entre acción y belleza

La actual Miss Florida (Estados Unidos), Brie Gabrielle, protagonista de la película dominicana “Catastrópico”, a estrenarse el 23 de diciembre, dijo que aunque ha trabajado en muchos shows para televisión y algunos films, es la primera vez que se ve precisada a enfrentar el peligro en escenas extremas. “Soy actriz desde que tenía 14 años, desde cuando vivía en los Ángeles, he hecho muchos shows de televisión y algunos film. Había estado en la industria, pero nunca había estado en una película como esta, que haya tenido que montarme en helicópteros, yates y filmar accidentes de avión. Lo amé”, manifestó la actriz que encarna el papel de “Audrey Swanson” en esta nueva producción cinematográfica de acción del director cinematográfico Jorge Hazoury, y que cuenta con la producción de Víctor Dumé.



Un elenco multicultural



Gabrielle tendrá la oportunidad de actuar junto a Jimmy Jean-Louis, reconocido por su personaje en la serie de NBC, “Héroes”, quien en este filme asumirá el rol de “Damián”. Mientras que el cantante Johnny Sky debutará en el cine con el personaje de “Pedro”. La actriz estadounidense dijo que aunque le encanta viajar, no había tenido la oportunidad de visitar a la República Dominicana y que sintió mucha emoción al saber que “Catastrópico” le daba la oportunidad de conocer esta tierra, especialmente Cap Cana, Punta Cana, donde rodaron la película.



“Nunca había estado aquí, estaba emocionada porque es una oportunidad de trabajar fuera de mi país, lo que siempre es divertido, siempre es una aventura, me encanta viajar, ver nuevas culturas y conocer gente nueva, así que para mí fue muy emocionante.



Grabamos en Cap Cana, que es bello, no podría imaginar un sitio más bonito”, indicó la actriz, quien definió a “Catastrópico” como una película perfecta. “Todo lo que siempre he querido hacer”, puntualizó.

Filme se estrenará el 22 de diciembre

La película “Catastrópico” también marca el debut en la pantalla grande del merenguero Héctor Acosta “El Torito”. La premier del largometraje se realizará el próximo martes 20 en Caribbean Cinemas de Downtown Center, con la asistencia de los actores. Mientras que su estreno en las carteleras de los cines dominicanos será el jueves 22 de este mes.