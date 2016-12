Fello: historial parcela Duquesa aclarará conflicto

El dirigente político y ex síndico del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fello Suberví, dijo que para aclarar la litis sobre los terrenos de Duquesa, que alega la empresa Lajun Corporation son de su propiedad, deben buscar una certificación del historial de la parcela, y van a salir todos los antecedentes de los terrenos.



“Es tan fácil y no me explico porqué se complican la vida, si existen procedimientos jurídicos que de inmediato dicen cuál es la situación de los terrenos donde opera el vertedero”, expresó.



Aclaró que los terrenos fueron entregados en dación de uso para Duquesa, primero al exsíndico Rafael Corporán de los Santos, y que luego el expresidente Joaquín Balaguer se lo cedió a él.



Héctor Féliz, presidente de la comisión de contratos, dijo que no han podido entregar el informe al pleno de la Cámara de Diputados porque todavía no se ha entrevistado al director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y al registrador de títulos del Tribunal del Tierra.



Informó que continuarán las investigaciones y que se reunirán con los ejecutivos de empresa Lajun, para luego apoderar a la Procuraduría General de la República del caso.



Terrenos Los Tres Brazos



Con relación a la supuesta venta de terrenos que hizo la Corporación de Empresas Estatales (CORDE), a la empresa inversiones Fernández Farache (INFEPA), Féliz Féliz señaló que “es posible que sea una ilegalidad”.



“No se puede permitir que se viole la Constitución de la República, haciendo venta entre el Estado y particulares, sin que sea refrendado por el Congreso”, manifestó.



Dijo que están apareciendo muchos casos de ventas de parcelas de tierras, donde impera la falsificación de documentos, y que por eso asume que es probable que existe ilegalidad. Agregó que está a la espera que el expediente llegue a la comisión.