Santana gana bronce en Mundial de Pesas

16/12/2016 12:00 AM - El Caribe

La dominicana Crismeri Santana se adjudicó la medalla de bronce en más de 75 kilogramos de la IV Copa Mundial de Levantamiento de Pesas que finalizó ayer en Doha, Qatar, en el Medio Oriente. Santana, nativa de San Pedro de Macorís, al tiempo de ser la primera pesista quisqueyana que gana una medalla en este evento, lo hizo estableciendo dos récords nacionales en las modalidades de envión y total, respectivamente.



La criolla levantó 107 de arranque y totalizó 133 kilos en la marca de los dos tiempos.

Así, sus 133 en envión le permitieron establecer nueva marca del país, lo mismo que en el total con 240 kilos que alzó durante la competencia.



Por delante de Santana quedaron una pesista egipcia, ganadora de la medalla de oro, y una tailandesa.



La nativa de la región Este del país hizo el viaje gracias al respaldo brindado por el Ministerio de Deportes, ya que el ministro Danilo Díaz ha dicho que la atención a los atletas será una prioridad durante el tiempo que dure su gestión al frente del ente deportivo estatal.



La atleta dijo que no le sorprende haber ganado una medalla en la Copa Mundial de Pesa y que viajó preparada para pelear por una de las tres primeras plazas, que finalmente logró. “A pesar de que conocía el nivel del evento y de la calidad de las competidoras, vine con la firme intención de ganar una medalla para mi país y lo he conseguido, con la voluntad de Dios”, dijo la pesista a través del presidente de la Federación Dominicana de Halterofilia, William Ozuna. Agradeció a todos los que hicieron posible su participación en la Copa del Mundo y a los organizadores qataríes por tomar en cuenta a la República Dominicana para incluir en el evento a una representante nacional. En particular, Santana valoró una vez más el respaldo que ofrece a sus atletas la Federación Dominicana de Pesas, a través de todos sus directivos.

Nivel de los atletas y entrega en cada justa

Ozuna indicó que actuación de Santana “viene a ratificar el nivel de nuestros atletas y la entrega y empeño para cada competencia, comenzando por la preparación física y técnica”. “Santana vino optimista y confiada en que iba a hacer un buen papel en representación de su país. La notamos de buen ánimo y confiada sobre el desempeño que tendría en esta Copa del Mundo”, dijo.