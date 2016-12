Silver pasa al libro Guinness y termina sin daños a su salud

Nadie sabía del paradero del cantante Carlos Silver, hasta que hace unos días decidió llamar la atención del público y de los medios de comunicación con la idea de entrar al libro de Récords Mundiales Guinness. El pasado domingo entró a una cabina de cristal, ubicada en la entrada, del lado afuera, del centro comercial Sambil, con el propósito de batir el récord que está en manos del hindú Sunil Waghmare, quien duró cuatro días y nueve horas entonando canciones (105 horas en total).



Silver entró a la historia al sumar cinco noches, en las que realizaba pausas de 20 a 30 minutos cada cuatro o seis horas ya que su estado de salud se convirtió en el punto más determinante luego que el primer día sufriera una baja de presión. “Esto se produjo por la euforia y emoción del artista”, explicó el productor del proyecto “RD canta por Guinness”, Alberto Zayas. El segundo día fue afectado por una inflamación en las cuerdas vocales. “Está en excelentes condiciones. Nos hemos mantenido evaluándolo por el tema de las cuerdas vocales y el gran esfuerzo que está haciendo; aunque están inflamadas no tienen ninguna lesión que le impida continuar con su proyecto, explicó el doctor Luis Felipe Encarnación. “Desde el punto de vista de la pérdida de sueño, que es lo otro que tenemos que evaluar constantemente, su estado mental es excelente también, tiene pleno conocimiento de lo que está haciendo y no ha tenido pérdidas cognoscitivas”, agregó a elCaribe.



Encarnación explicó que el esfuerzo de Carlos Silver aparentemente no tendrá consecuencias en su salud y que todo lo que puede afectarle es “recuperable”. “Cuando se ha perdido sueño de manera consecutiva, como ha hecho él, se empieza a perder capacidad mental, comienzas a cometer errores, te equivocas en las canciones y olvidas las letras, pero cuando esto es llevado a un extremo empiezas a tener temblores y descoordinación muscular”, sostuvo, al explicar la importancia de que el cantante durmiera unos pocos minutos en los recesos.



Manifestó que entre las posibles consecuencias que puede presentar en su salud, están la alteración en el patrón de sueño en los próximos días, semanas o meses, en los que puede desarrollar insomnio, pero que no hay señal de daños a largo plazo.



Para la tarde de ayer, ya se veía un Carlos cansado y esforzándose para alcanzar la meta de escribir su nombre en el libro de Récord Guinness en la categoría de “cantante que dure la mayor cantidad de horas cantando”.

“Necesitará mucho trabajo psicológico”

“Terminado el reto, lo que sigue es el descanso. Carlos irá directamente a un centro médico a hidratarse y a hacerse un chequeo completo, para luego irse con su familia a un lugar privado para asimilar todo esto que ha pasado; porque el que salió no es el mismo que entró el lunes, hay mucho trabajo psicológico en el cual enfocarse ahora. Luego, viene el retomar su carrera artística”, detalló el productor de “RD Canta por Guinness”, quien además aseguró que dicho proyecto se ha convertido en “un evento marca país que ha unido a la República Dominicana en una sola voz, que ha sido la de Carlos”.