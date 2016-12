Abinader ofrece cena navideña a sector populoso

Santiago. El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ofreció una cena con motivo de la Navidad a familias necesitadas del populoso barrio Cienfuegos. En la cena que se llevó a cabo en la cancha del Club San Lorenzo, ubicado en Monte Bonito, participaron unas 500 personas de escasos recursos económicos, y con estas Abinader, que estaba acompañado de su esposa Raquel Arbaje de Abinader y otros dirigentes del partido en esta ciudad, quiso mostrar sus sentimientos navideños y darles un día de felicidad a personas que quizás no tienen la oportunidad de tener una cena navideña, en el pueblo natal de sus padres.



En el encuentro, que comenzó con casi hora y media de retraso, Abinader se negó a responder preguntas de los periodistas sobre temas del actual gobierno, alegando que se ha pasado el año diciendo lo que el Gobierno debe de hacer o no, y resaltó que con los muy escasos y limitados recursos que tiene el partido y con la ayuda de algunos amigos, hicieron la cena en esta localidad de Cienfuegos que es el sector más populoso de Santiago y donde hay mucha gente que lo necesita.



“Ya lo hicimos en La Ciénaga de la capital y hemos estado en otros lugares, pero básicamente aquí y en La Ciénaga porque tenemos recursos limitados”, precisó el presidente del PRM al ser cuestionado de si llevaría la cena a otros puntos del país.



Asimismo, resaltó que la cena no era exclusiva para simpatizantes de su partido, sino que estaba dirigida a todas personas necesitadas, claro está, organizadas por sus dirigentes.



“En este tipo de cosas no podemos ver color de partido, sino la gente que lo necesita de la barriada y nosotros queremos dar sencillamente esa muestra de nuestro deseo de servir al país”, precisó Abinader, quien fue recibido con algarabía y muestra de cariño de sus simpatizantes, y tras saludarlos se puso a comer junto a ellos la comida que fue ayudada a servir por su esposa.