Guerrero explica la causa de su ausencia en “El Despertador”

Miguel Guerrero informó que la dirección de Noticias SIN le comunicó su decisión de no extender su contrato y que esa es la razón por la que no participa en el programa. El periodista y escritor dijo que la decisión, que le fue comunicada verbalmente a través de la directora de Recursos Humanos, es un derecho del propietario de la empresa. Guerrero ingresó al espacio,que se difunde de lunes a viernes por Color Visión, a comienzos de enero del año 2015 a pedidos del presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún, con un contrato de seis meses, renovado a finales de junio pasado.



Guerrero dijo que entre Hasbún y él habían surgido diferencias de criterio sobre el programa, pero que su salida “de manera alguna constituye o pueda entenderse como una violación a la libertad de prensa o un intento de ponerle limitaciones, porque, aunque unilateral, se trata de la terminación de una simple relación laboral que nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo, porque mi salida no me impide trabajar en otro medio, si este fuera mi deseo”.



Indicó, sin embargo, que le pareció “falto de elegancia” la manera en que le fue comunicada la decisión, aunque “parece que ese es el estilo en el programa”.



Dijo que por las redes le han preguntado si es cierto que se le ha pedido su vuelta al programa en enero, a lo cual ha dicho que “no existe posibilidad alguna de un regreso” al Grupo SIN.



Agregó que El Despertador cuenta con un elenco de periodistas e intelectuales de mucha experiencia como Andrés L. Mateo, uno de los escritores de mejor formación, y Manuel Quiroz, veterano periodista con una excelente hoja de servicio al periodismo, así como un grupo de jóvenes reporteros con mucho entusiasmo y consagración al trabajo.