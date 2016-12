Ignacio Ditrén.

17/12/2016 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

Ditrén ya tiene la Liga

Pa’ ligai loj municipio

Dejde ei finai ai principio

Aunque to vengan y digan

Que eso ta coloi de hoimiga

Morao e como se ve

Y no de coloi café

Para dominailo to

Como lo dijo Juan Bo

Mucho ma que una ve.

Apoyao poi Danilo

Y también por ei león

Reinaido le da empujón

Sin sangre que llegue ai Nilo

Le darán un té de tilo

A Johnny y a loj demáj

Pa’ Neney una enramá

Que celebre bien la Alianza

Dai gracia poi la confianza

Y seguí a mano pelá.