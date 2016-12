Las balas escribieron nuestro pasado. La paz, nuestro futuro

Superada la primera impresión que me produjo la foto del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su predecesor, Álvaro Uribe, sentados frente al Papa Francisco, que me hizo recordar cuando me “invitaban” a visitar la oficina del director de la escuela por alguna inconducta (siempre de algún compañero) debo decir que me ha gustado que se haya producido esa reunión.



El tema de conversación obligado intuyo: la paz como resultado de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC. La motivación fundamental del encuentro: los desacuerdos sobre los acuerdos. La visión política del Papa con respecto a los protagonistas de la reunión: presidente actual y presidente de Colombia a partir del 2018 juntos ante sí.



He dado seguimiento al proceso que desembocó en la firma tres veces de los mismos acuerdos de paz: Una en Cuba, otra en Cartagena y por último, el pasado 24 de noviembre en Bogotá, coincidencialmente (y hasta misteriosamente) el día anterior al anuncio de la muerte de Fidel Castro en La Habana, Cuba.



Mi interés tiene tres motivaciones esenciales, aparte por supuesto de la natural atracción por los procesos derivados de la enmarañada política internacional. La primera motivación tiene que ver con la ligazón que guardan las negociaciones de paz en Colombia con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, proceso que además, podría decirse que ha dado oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y ha frenado en cierto modo a la oposición.



Sobre esto último guardo la tesis de que si no se hubiese producido el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, no solo no habría hoy acuerdo con las FARC en Colombia, sino que tampoco habría Maduro en Venezuela.



De ahí que, muerto Fidel Castro, repito, muy coincidencialmente, un día después de la firma definitiva de los acuerdos de paz en Colombia es sumamente importante que las partes que tienen desacuerdos fundamentales sobre estos acuerdos se acerquen al otro pilar de estas negociaciones aparte de Cuba y Estados Unidos, el Vaticano.



Otra de mis motivaciones en cuanto a este tema en particular tiene que ver con la esperanza que guardo de ver a Colombia, país al cual le tengo un gran respeto y a cuya gente admiro por su temple, gallardía y visión positiva hacia la vida, libre de la ominosa situación en la que el Estado y los intereses de una guerrilla que perdió hace tiempo la visión de lo correcto la han sumido.



De pronto me llega el pensamiento de que, aun cuando se han firmado unos acuerdos y de que, en lo personal espero resultados positivos para la tranquilidad y la reconciliación de toda una nación, la paz no se compra en tienda alguna, ni es frasquitos y mucho menos en Colombia, en donde el conflicto se ha llevado consigo la vida de cerca de 300 mil personas y ha desplazado a unos seis millones más.



Por eso la importancia de que, aun cuando la rígida práctica protocolar vaticana muestra al mundo en una imagen a dos actores de inmensa prominencia para la paz de Colombia como Santos y Uribe tal si fueran “vendedores” frente a un potencial comprador sentado detrás de la fría textura de un escritorio de madera, quiero ser optimista y pensar que la Iglesia, en su primigenia esencia de humanidad, se comprometerá a colaborar aún más de lo que lo ha hecho en llevar a final feliz este proceso, aunque haya sido mucho el esfuerzo realizado por el Papa hasta ahora.



Después de todo, el éxito de los procesos de diálogo y paz, es más, de cualquier fenómeno de cambio social no depende tanto de los preliminares, en los que cabe la negociación, como sí en la etapa de la implantación y de la implementación como tal.

De aquello depende la posibilidad de un acuerdo, de esto, la factibilidad y el arribo a buen puerto. De lo primero depende hacer consiente al pueblo del poder de las balas como referente de su pasado; de lo segundo la convicción y la fuerza para que la paz dicte un mejor futuro.



Por último, está mi curiosidad por ver la forma en la que el contexto político interno en Colombia y el que le rodea internacionalmente, con un continente virando decididamente hacia la derecha y con Donald J. Trump en la presidencia de los Estados Unidos, puede afectar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y el llamado post conflicto.



Vuelvo a repetir lo que en otros artículos: si el plebiscito del 2 de octubre en Colombia hubiesen refrendado los acuerdos firmados el 26 de septiembre de 2016, la campaña presidencial y las elecciones del 2018 se hubieran convertido en un acto de homologación y apoyo nacional al partido de la U al que pertenece Santos y por tanto, Humberto de la Calle o Jaramillo, o cualquier otro al que Santos señalara ocuparía la Casa de Nariño a partir del 2018. El premio Nobel de la Paz incluso, otorgado al presidente de Colombia, hubiera tenido otra valoración y connotación distinta a la que ahora.



Pero no sucedió así, no porque Colombia, incluyendo a Uribe no quieran la paz, sino porque hasta para ponerse de acuerdo en lo que quieren como país y para las próximas generaciones no se tienen claros los principios orientadores de un fenómeno social que a todos atañe. Para unos es la paz pura y simple lo que importa, otros en cambio, opinan que no puede tenerse paz integral y verdadera sin que la mano de la justicia alcance a los responsables de la situación que ha imperado por 52 años.



Y esa diferencia filosófica-conceptual ha variado todo lo que en La Habana se concibió en un contexto político que, sin lugar a dudas está pensado en virtud de las próximas elecciones.



Por otro lado está todo el tema de la derechización paulatina de los gobiernos latinoamericanos y el ascenso de Trump a la Casa Blanca.



Los gobiernos de Uribe obligaron a las FARC a sentarse a negociar por desgaste, aunque ese nunca fue el objetivo que se buscó inicialmente, sino más bien el aniquilamiento o la rendición pura y simple.



En esa tarea fue decisivo el apoyo de Washington y del partido republicano. Uribe podría convertirse en presidente de Colombia en el 2018 coincidiendo de nuevo, no solo con un presidente republicano en la Casa Blanca, sino también con los republicanos en la suprema corte y ejerciendo el control mayoritario del congreso de ese país.



Sin dudas las FARC han salido muy bien paradas de estas negociaciones. Una ley de amnistía se pasará en el congreso colombiano y pronto muchos de los guerrilleros encarcelados en estos últimos años podrían estar en la calle.



Sin embargo, muchas cosas podrían cambiar dependiendo del apoyo o no que otorgue Trump desde y la Casa Blanca y de quién ocupe la Casa de Nariño a partir del 2018. Por lo tanto, es inmensamente importante que todos los sectores que quieren la paz para Colombia, incluida la Iglesia, estén atentos. La diplomacia de Francisco, aunque en la imagen lució distante, puede aportar indudablemente.