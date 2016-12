Laura es una joven dominicana, creativa y apasionada por el mundo del arte y la moda. Es egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en el área de Diseño y Comunicación en 2011. A seguidas ingresó al programa de Grado de Estilismo de Moda y Dirección de Arte en el Instituto Marangoni, con Campus en Milano, Italia, donde obtuvo nominaciones al “Mejor Estilismo” y expuso sus trabajos en el “Degree Show by Instituto Marangoni 2014 ”. En la actualidad, Laura desarrolla su proyecto de Arte y Diseño, junto a la creación de piezas atractivas y contemporáneas para interiores. Utiliza su formación académica en la base de todas sus creaciones, desde sus inspiraciones y maneras de comunicarse hasta crear una pieza contemporánea única e irrepetible.

Cómo nace tu interés por el arte?

El interés por el arte siempre ha existido en mí. Desde niña tuve la oportunidad de crecer y desarrollarme en una familia de artistas, por lo que crecí incentivada por el arte.



¿Fue difícil abrirte paso como artista plástico?

Abrirse paso en cualquier sociedad y en cualquier ámbito requiere de mucho esfuerzo y dedicación. El trayecto que he tenido como artista plástico es sin duda y seguirá siendo producto de mucho trabajo y entrega.



¿En qué te inspiras y para quién haces tus obras?

Me inspiro en texturas, colores, textiles y formas que veo y presencio en mi día a día. El contraste de flores, la sobre posición de colores y texturas de una casa, de un outfit, cómo entra o se refleja la luz en alguna terraza. Busco estética y observo el comportamiento de estos elementos para buscar inspiración. Inicialmente las hago para satisfacer mi necesidad de crear cosas nuevas y una vez listas, las hago para el que la pueda apreciar. No tienen un destinatario final.



¿Cuál es el papel del artista plástico en la realidad social dominicana?

El papel del artista es el de expresar y comunicar una necesidad, un tema o un punto de vista. Pienso que en la realidad social dominicana es igual su función.



¿Influyen las creencias políticas, sociales y filosóficas en el éxito o fracaso de una obra?

Pienso que las creencias e ideologías políticas y sociales influyen en la conceptualización y proceso de creación de una obra, pero no es determinante en el éxito de una obra o no.



¿Planificas las estructuras y formas de tus obras antes de realizarlas?

Sí, sin duda. Inicialmente las planifico, pero me dejo también llevar por intuiciones y por la experimentación cuando estoy en la búsqueda de algo.



¿Tus obras reflejan tu personalidad?

Sí, creo que sin duda son un reflejo de mi personalidad y mi manera de ver y enfrentar las cosas.



¿Se hace fortuna con el arte en RD?

Siempre he pensado que la fortuna es subjetiva a quien la persigue. Sin embargo, considero que los artistas dominicanos tienen un trayecto reconocido y siguen abriéndose paso en la sociedad dominicana e internacionalmente.



¿Por qué dicen que los artistas plásticos son bohemios? ¿Qué consideras a ese respecto?

Pensaría que se puede confundir un poco la sensibilidad con el término “bohemio”, pero considero que son generalizaciones producto de una percepción de una época.



¿Cómo se da tu proceso creativo?

Mi proceso inicia con la creación de una paleta de colores y texturas utilizando dibujos; fotografías, materiales variados. Una vez tengo mi paleta de colores (texturizadas) las digitalizo y procedo a crear los collages digitales para luego imprimir. En el proceso, hago pruebas de colores, experimento con nuevos materiales, siempre busco inspiración y mejorar en la experimentación.



¿De qué hablan tus obras?

Mis obras hablan de emociones y sensaciones que se pueden percibir a través de las composiciones y colores que utilizo. El objetivo de las piezas es poder crear un mundo surrealista en el que el espectador se sienta cómodo e identificado. La terminación y los medios que utilizo para crear mis obras son distintos, pero el proceso de creación es siempre el mismo. Inicio con la creación de texturas manuales con distintos medios para luego digitalizarlas y trabajarlas en el ordenador con la técnica del collage, para obtener la pieza final.



¿Vives solo del arte que haces?

Actualmente no vivo solamente del arte que hago, tengo otros proyectos que los voy trabajando paralelamente y tengo también clientes para los que trabajo en ámbitos de diseño y desarrollando proyectos relacionados con arte y diseño. l

Satisfacción

Lo que más me gusta del arte es la libertad que tiene el creador de ser completamente él mismo, de plasmar sus ideas como tal y desarrollarlas con un fin”.

Propósito

El objetivo de las piezas es el de poder crear un mundo surrealista en el que el espectador se sienta cómodo e identificado”.