Mexicano votará por Trump en el Colegio Electoral

JEFFERSON CITY. Un mexicano-estadounidense miembro del Colegio Electoral dice que a pesar de los exhortos y amenazas se aferrará a su promesa de votar por el candidato presidencial que ganó en su estado, Missouri, el republicano Donald Trump. Héctor Maldonado dijo a The Associated Press que no cambiará de opinión el lunes en la que parece ser una votación del Colegio Electoral inusualmente polémica.



Hijo de un trabajador migrante, Maldonado llegó a Estados Unidos a los 5 años. En 1995 obtuvo la ciudadanía.



El veterano del ejército de 44 años que apoyó a Ted Cruz en las primarias republicanas, dijo que recibió muchos correos electrónicos y cartas presionándolo para votar a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Quienes contactan con él argumentan que Clinton recibió más votos que el empresario republicano o dicen que Trump es racista.



Pero según Maldonado, Trump no es racista por querer construir un muro, algo que él considera necesario.



“Aunque él no fue mi primera opción, yo juré que apoyaría eso si era lo que mi estado elegía”, dijo Maldonado. “Y eso es lo que haré”.



Maldonado nació en México de padres que se dedicaban al campo.