Peralta dice que la calidad de los productos será garantizada

17/12/2016 12:00 AM - El Caribe

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el Gobierno ha dado muestras de avance en garantizar inocuidad alimentaria y calidad en productos lácteos. El funcionario habló al encabezar una reunión de seguimiento de la Comisión del Sistema Dominicano para la Calidad, donde se destacaron los avances relativos al objetivo que se ha planteado el Gobierno para garantizar la calidad e inocuidad de los productos lácteos, nacionales e importados, destinados a los consumidores en el país.



En el encuentro se decidió ser riguroso en el monitoreo para asegurar que los productos reúnan los contenidos proteicos requeridos por las normas.



Peralta afirmó que se ha avanzado suficientemente, al punto que en la actualidad el 16 por ciento de los productos importados y el 32 de los nacionales cumplen con el etiquetado.

Observó, sin embargo, que en el caso de las queserías se enfatizará más porque un considerable número de esos establecimientos no ha ido al ritmo esperado respecto al cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad requeridos.



El funcionario agregó que en procura de solucionar esa problemática, se flexibilizarán las facilidades crediticias a fin de que cuenten con los recursos económicos que les permita adecuarse.



Precisó que el próximo miércoles socializarán nuevamente el tema, para evaluar si se mantiene el primero de enero del año 2017 como la fecha en que todos los productos alimenticios de producción nacional e importada deberán cumplir con las normas vigentes.

“Hay que establecer con claridad que no se trata del etiquetado solamente, sino que se asuma toda la regulación alimentaria respecto a la calidad para la debida protección de nuestros consumidores; en lo cual el Gobierno no transigirá”, dijo Peralta.