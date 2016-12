Teatro Orquestal apoya el desarrollo de artistas con condiciones especiales

Las capacidades especiales, en ocasiones, son vistas y catalogadas como condiciones que impiden desarrollar destrezas, percepción que el Ministerio de la Cultura pretende cambiar con la creación del Teatro Orquestal Dominicano (TODO), actualmente dirigido por la actriz y dramaturga Elizabeth Ovalle. “No son limitaciones y así lo demuestra la institución que fue creada en el 2013 con la visión de incluir a personas con condiciones especiales de diferentes tipos en el mundo artístico laboral, desarrollando las herramientas y capacidades artísticas como meta creativa a la que aspira toda persona con cierta vocación o componente artístico”, explica Ovalle.



El Teatro Orquestal Dominicano abarca seis áreas: teatro, coro, danza y percusión, que fueron las primeras que integraron el catálogo, y actualmente fueron incluidas las de declamación y artes plástica. “En el proceso formativo, los padres de los hoy miembros realizaron un papel muy fundamental e importante, porque fueron quienes motivaron y llevaron a las audiciones a cada uno de los artistas que integran la institución. Y aún son un ingrediente fundamental, motivándolos y llevándolos a las presentaciones que requiere cada disciplina artística”, agregó Ovalle



La dependencia del Ministerio de Cultura tiene actualmente 167 miembros, con un rango de edades entre 10 y 35 años, y con condiciones especiales auditivas, no videntes, físico-motoras, Síndrome de Down y autismo, entre otras. Todos son dominicanos, los cuales ingresan mediante una audición por área.



La habilidad y aptitud artística son los únicos requisitos. Los miembros reciben un aporte económico y realizan presentaciones en instituciones gubernamentales y privadas. En los últimos cuatro meses, el TODO ha realizado siete actividades, y para el próximo año 2017, proyectan la realización de aproximadamente 200.



Actualmente, las ramas del Teatro Orquestal cuentan con repertorios variados, y algunos aún pendientes de definir. Por ejemplo, en el caso del teatro tienen en proyecto montar para las tablas “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, de Juan Bosch, y un espectáculo patrio con obras patrias aún no seleccionadas; en la danza cuentan con un repertorio folclórico, y en el coro con uno de canciones patrias, navideñas y temas que reflejan la dominicanidad.



Las distintas áreas están encabezadas, por Wanda Camilo, en el ballet folklórico; Edis Sánchez, en la percusión; Quilda D’Oleo, teatro; Simón César en el coro; Ondina Matos funge como instructora de área vocal, Vladimir Silfa como traductor del lenguaje de señas, Conny Méndez es la coordinadora de los grupos de percusión y coro, Nairobys Rodríguez coordina del área de folklore y teatro y Julia Cepeda de la sección de Síndrome de Down.



“Este personal conforma un equipo, conjuntamente con autoridades de la pasada gestión, que pretende dar gran seguimiento, fortalecimiento y ampliación de manera contundente para el desarrollo y formación de estos jóvenes talento”, sostuvo Ovalle, quien dirige la institución desde el pasado mes de agosto.



Elizabeth Ovalle dijo a elCaribe que el Teatro Orquestal Dominicano se propone en esta nueva etapa, además de fortalecer la entidad e incluir nuevas disciplinas, que los artistas con discapacidad puedan expresarse y continuar creciendo como individuos transformadores de la sociedad.

Nueva dirección quiere fortalecer la institución

Elizabeth Ovalle, directora de TODO, pretende lograr el reconocimiento de la institución, por lo que tiene en carpeta, como parte de sus proyectos para el 2017, el relanzamiento de la institución, una presentación teatral, coral y musical de piezas patrias, la preparación de carrozas y comparsas para la participación en el carnaval del Ministerio de Cultura, así como su integración en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, la organización de un festival itinerante de todas las disciplinas del Teatro Orquestal Dominicano en diferentes puntos del país, una gala o espectáculo para celebrar el cuarto aniversario, la celebración del Día del Discapacitado en diciembre, realización de actividades para conmemorar el día de un Santo relacionado con alguna discapacidad, así como el festejar y compartir el día de las condiciones de los artistas: Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, del Síndrome de Down, del no Vidente, de las Personas Sordas, y un concierto navideño abierto al público.

Objetivo

“Estamos enfocados en fortalecer e incluir nuevas disciplinas, para que, a través de las artes, los artistas con discapacidad puedan expresarse y crecer como individuos”.