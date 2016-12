Truenan contra la penalización aborto

La penalización del aborto sin hacer excepciones de las causas, aprobada recientemente en el Código Penal, es vista ante organismos internacionales como una catástrofe y por grupos feministas del país como una forma de hacer violencia desde el Estado. El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas (ONU) en la República Dominicana consideró ayer que la penalización del aborto sin hacer excepciones de causas además de ser una tragedia y una incoherencia jurídica, viola acuerdos y tratados internacionales suscritos.



“La posición de la ONU al respecto no puede ser otra que la que es. A mí esta noticia me produjo una infinita desazón y una profunda tristeza”, expresó Lorenzo Jiménez.



A su juicio, esta decisión va en contra de los derechos humanos de casi la mitad de la población dominicana, compuesta por mujeres, niñas y las adolescentes.



“Nos parece también que es una involución, un retraso significativo en términos de políticas sociales; me parece que retrotrae a la República Dominicana a la edad en que se constituyó el Código Penal anterior a 1885, incluso ante, a la Edad Media”, sostuvo.



El funcionario de la ONU entiende que la decisión de aprobar el Código Penal sin observar las causales del aborto, en lugar de prosperar, seguirá representando pérdidas de vidas en adolescentes en el territorio nacional, quienes tendrán que incurrir en abortos clandestinos.



Amnistía dice será catastrófico



Mientras Robin Guittard, responsable de campañas de Amnistía Internacional en el Caribe, consideró que el impacto de penalizar el aborto sin observa las excepciones de las causas tendrá un impacto catastrófico para las mujeres y las niñas de la República Dominicana.



“Se ha demostrado que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que lo que hace es aumentar el riesgo de que las mujeres mueran debido a abortos ilegales y peligrosos”, dijo.



El nuevo Código Penal que deberá pasar al Ejecutivo para su promulgación u observación, señala que el aborto se castigará con penas de dos a tres años a la mujer que lo cause o a la persona que le ayude. Mientras para al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar la interrupción del embarazo la pena sería de cuatro a diez años.

Feministas exigen al Gobierno cumplimiento

La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres consideró que penalizar el aborto producto de una violación sexual o incesto o por mal formación incompatible con la vida es una forma de violencia ejercida de manera institucional y estructural. En ese sentido, la organización exigió al Gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales firmados con el propósito de erradicar la violencia contra la mujer.