Cancelan cuatro vuelos a Estados Unidos por tormenta de nieve

Cuatro vuelos desde y hacia Estados Unidos de las aerolíneas JetBlue Airways y United Airlines, a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA-JFPG), fueron cancelados este domingo informó Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

La suspensión de los vuelos se debe a la tormenta de nieve "Decima", que afecta el Este de los Estados Unidos.

Los vuelos cancelados son el 710 hacia New York y el 1705 desde Orlando, Florida, de la aerolínea JetBlue Airways; así como los vuelos 1471 y 1472 de New United Airlines con procedencia y destino a Newark, New Jersey.

Hasta el momento, las operaciones en los demás aeropuertos operados por Aerodom se desarrollan con normalidad.

La empresa recomendó contactar localmente a las aerolíneas, informarse a través de sus portales en Internet o por la vía telefónica, a fin de verificar el estatus de los vuelos que pudieran ser afectados por retrasos o cancelaciones.

De igual modo, Aerodom invita a verificar la programación del AILA en tiempo real en www.aerodom.com o recibir información actualizada sobre el estatus de los vuelos a través de su fan page en Facebook: Aerodom RD y su cuenta en Twitter: @AerodomRD