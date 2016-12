Danilo inicia un plan de reforestación en provincia Bahoruco

BAHORUCO. El presidente Danilo Medina visitó ayer la Loma Apolinar Perdomo, en El Botado, Bahoruco, donde puso en marcha un proyecto de reforestación y desarrollo sostenible, con una inversión que superará los RD$1,000 millones. “Una vez empiecen las inversiones, no vamos a permitir la tala de árboles, no vamos a permitir el conuquismo…Si van a amenazar este proyecto talando árboles, quemando bosques, van a caer presos”, advirtió ayer el mandatario durante su visita sorpresa dominical, esta vez en la provincia Bahoruco.



El proyecto, cuyo propósito es contrarrestar la deforestación de la loma, abarca una extensión de 121, 500 tareas que serán reforestadas, la capacitación de más 5 mil personas, el fortalecimiento de la vigilancia de la zona forestal, la incorporación de guardabosques, unidades contraincendios y la preservación de las cuencas hidrográficas.



La iniciativa del presidente implica, además, el apoyo a más de 1,600 productores con una mensualidad de 5 mil pesos durante tres años, de acuerdo a un comunicado difundido por la Presidencia. También el financiamiento a la siembra de uvas de mesa (variedad Red Globe), pitahaya y mango en la zona baja de las comunidades. Y como último elemento para generar ingresos de forma rápida, se incluyen mil colmenas de abejas. La idea es desincentivar la tala y quema en la zona, según el comunicado.



Para superar la roya, 35 mil tareas se sembrarán con café de alto rendimiento, el que es resistente a esa enfermedad. Asimismo, 12 mil tareas serán plantadas de aguacates de diversas variedades para la exportación y 10 mil se dedicarán a la producción de cacao.

“Traemos el renacimiento de la esperanza. Para que puedan transitar el camino de la prosperidad… Cuando comiencen a producir riquezas, aquí no va a faltar nada. Van a pasar de ser pobres a ser clase media”, enfatizó Medina.



Para la reforestación, 60 mil tareas serán sembradas con árboles de distintas variedades; entre ellas, especies maderables, 15 mil tareas serán dedicadas a producción de madera, mientras que 45 mil estarán destinadas a proteger el bosque.



En el comunicado, la Presidencia asegura que la inversión superará los mil millones de pesos, con un volumen de negocios que será superior a los 1,600 millones de pesos anuales. “Esto no es para jugar. Ese dinero ni es de ustedes, ni es mío. Es del pueblo dominicano”, dijo el mandatario durante su visita a Bahoruco ayer, en su ya acostumbrada visita sorpresa

Reforestación de la loma responde a un plan

El presidente Danilo Medina ya ha presentado otros proyectos de desarrollo sostenible. Lo mismo hizo el 27 de noviembre pasado, en una visita sorpresa que hizo a Guayabal, Independencia. También el 9 de octubre presentó el Plan de Reforestación de 85 mil tareas en Sabaneta y el 28 de agosto, en Hondo Valle, cuando visitó ese municipio de la provincia Elías Piña, y relanzó un proyecto para restaurar las riquezas forestales a las montañas.