Electric Paradise, más que un festival de música electrónica

Con tres escenarios ubicados estratégicamente en playa Juanillo, Cap Cana, se llevó a cabo la tercera edición de Electric Paradise Music and Art Festival, el cual renovó por completo su propuesta para este 2016 y reunió a más de 15 mil personas, según los organizadores. A diferencia de los años anteriores, el festival de fin de año organizado por Ron Barceló, no solo diversificó su cartelera incluyendo a artistas como Juanes, Snoop Dog, Bomba Estéreo o Cultura Profética, entre otros, sino la implementación de una aplicación móvil, para celulares, que permitía ver las agendas en los tres escenarios, y de brazaletes como boletas, con activación y registro personal vía electrónica. Además de la inclusión de una ruleta rusa y un área de bungee como parte del entretenimiento, y un espacio gastronómico bajo el concepto de food fest.



Juanes fue el primero en reunir en el Live Stage a las personas que primero habían llegado para corear “A Dios le pido”, “Nada valgo sin tu amor”, “Fuego”, “Fotografías”, y la más aclamada, “La Camisa Negra”, entre otras canciones de su repertorio.



Tres escenarios



Por este mismo escenario, el primero de ellos compuesto por cinco pantallas de alta tecnología, pasaron Hot Chip, Bomba Estereo, de Colombia, con sus fusiones de reggué, rap y música electrónica; de Canadá vino Bob Moses; Cultura Profética con temas como “ Ilegal”, “La complicidad”, “Saca, prende y sorprende”, “Sube el humo”, “Baja la tensión”, entre otras; la agrupación estadounidense Pillow Talk, compuesta por Samuel Doylestien, Ryan Williams y Michael Tello, que fusionó R&B, boogie y disco, y Snoop Dogg, uno de los más esperados, que encendió más el ambiente.



El rapero, actor y productor estadounidense fue el primer artista de la cartelera en ser anunciado y el único que hizo esperar a la audiencia, que se reunió frente al escenario a aclamarlo. El cantante llegó fumando y apenas se entendía lo que interpretaba. Cantó canciones como “Young” y “Wild And Free”, de entrada. Además, apeló a temas del boricua Daddy Yankee, como “Shaky Shaky” y “Oye Mi Canto”. La segunda tarima, Dance Stage, rindió honor a la parte electrónica. En la estructura, en la que las pantallas funcionaban como paredes, juegos de luces y pirotecnia, sonaron las mezclas de Matoma, Palastic Plates, Sam Feldt, Marshmellow, Zedd, Dj Snake, Armin Van Buuren y The Chainsmokers; mientras que en el tercer escenario, con un montaje más simple, se concentró un público más selectivo por la música house. Por el Circo Loco, nombre de la última tarima, pasaron System of Survival (Crash What, Kutting, D-Votion), Adriatic, Davide Squillace, Damian Lazarus, Martin Buttrich y Jammie Jones.