Se hacen pasar por agentes de la DNCD y asaltan un negocio

19/12/2016 12:00 AM - El Caribe

Seis hombres vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) asaltaron el negocio turístico “Rancho Real” en el sector La Gina del Salao, en Higuey, provincia La Altagracia. Así lo denunció José Miguel Fernández, vocero del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (Codait), quien además explicó en una comunicación de prensa que los supuestos agentes de la DNCD penetraron al negocio turístico a eso de las 12:15 de la tarde del jueves de la pasada semana.



Fernández dijo que el grupo de hombres portando chalecos antibalas, armas largas y cortas, penetraron al lugar, amordazaron y golpearon a tres empleados, encañonaron a la cocinera y a un hijo del propietario del negocio y los dejaron en el interior de la cocina.



Adán Pérez, propietario del Rancho Real, informó que al momento del hecho, él y su esposa Nancy Rodríguez estaban fuera atendiendo asuntos propios del negocio. Indicó que los delincuentes cargaron con una escopeta marca rémington, la caja fuerte, prendas preciosas, wiskys, tres celulares y una suma indeterminada de dinero en efectivo.



“Esa banda ha asaltado otros negocios en la zona turística, incluyendo hogares, sin que las autoridades competentes logren detener a los responsables de la inseguridad que afecta a estas comunidades del polo turístico de la región Este. Unos minutos antes del asalto habían salido del Rancho Real unos 32 turistas”, explica el propietario en el comunicado.



Los denunciantes dijeron que llama la atención el hecho de que el celular del hijo del propietario del negocio fuera rastreado por GPS en Cañada Honda, en Higuey y que las autoridades acudieron al lugar, sin embargo no procedieron a penetrar por no contar con la orden de allanamiento. Expresaron que todavía no tienen informaciones del curso que llevan las investigaciones sobre los hechos que han ocurrido.