Las notas más tristes del arte y el espectáculo

19/12/2016 12:00 AM - José Nova

En el mundo del arte y el espectáculo dominicano no todo fue alegría en este 2016 que casi finaliza. La clase artística vio partir a reconocidas figuras que quedarán por siempre en el recuerdo por sus invaluables aportes en la música, el cine, el teatro, la pintura y el humor, entre otras áreas. La primera nota triste sorprendió al país en la mañana del cinco de enero con la muerte del músico y compositor Pachy Carrasco, en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde se encontraba ingresado luego de que sufriera un derrame cerebral hemorrágico. Ese mismo día, el dolor fue implacable con el deceso, en la Plaza de la Salud, del comediante “El Árabe”, Jhonny Puesán, quien se dio a conocer por sus famosos personajes de los chinitos “Sal y Chon” y “El Árabe”. Puesán llevaba varios días ingresado en ese centro de salud, luego de que sufriera un desmayo y recibiera varios golpes mientras pescaba en la costa del mar Caribe de la avenida Las Américas.



Al mes siguiente (24 de febrero), el mundo de las telenovelas despedía al actor dominicano Carlos Cámara, quien vivía desde hacía muchos años en México, donde ganó prestigio internacional.



Mientras que en abril, el mundo del arte y el espectáculo sufrió dos duros golpes, primero con el fallecimiento del reconocido actor y artista plástico dominicano Ángel Haché, en la madrugada del viernes 1, a los 72 años de edad. Haché había sido sometido días antes a un cateterismo en la clínica Corazones Unidos. Y el 25 de ese mismo mes los dominicanos rindieron el último adiós en Santiago al merenguero típico Tomás Santana de la Cruz, conocido como “El General Larguito”, quien perdió la batalla contra un cáncer.



Despedidas



Mayo fue un mes de luto para el área de las artes plásticas con la muerte del pintor José Rincón Mora, ocurrida el día cinco en Alemania, donde residía desde hacía varios años. Trece días después, el país se sacudía con la noticia del deceso del maestro de la pintura Fernando Peña Defilló, ocurrida en Jarabacoa, luego de pasar varios meses padeciendo un irreversible quebranto de salud.



En julio falleció el veterano actor dominicano Mario Heredia Ottenwalder, luego de que sufriera un accidente cerebro vascular. El actor era hermano de la actriz Carmen Heredia de Guerrero.



El humor dominicano fue impactado por segunda vez en 2016 con la sorpresiva muerte, el 2 de agosto, del comediante Saúl Jacob Rodríguez Gutiérrez, conocido como (Maceta), de 43 años. El comediante, quien laboraba para el programa “A reír con Miguel y Raymond”, venía padeciendo problemas cardíacos que se agravaron con su obesidad. Era oriundo de la comunidad Monte Adentro, de Santiago.



El merengue también sufrió una sentida baja el 12 de octubre con la muerte, en el hospital de las Fuerzas Armadas, del corista y bailarín Luis Payano Pérez, conocido como Luis Kenton, fundador de la orquesta Los Kenton junto a su hermano Tito, en 1979. Luis no pudo resistir una infección urinaria, debido a que estaba muy débil e hizo un paro cardíaco. Estaba parapléjico desde 1987, debido a una caída cuando practicaba karate en el Estadio Olímpico.



Las más recientes notas luctuosas ocurrieron en noviembre con el fallecimiento de los cantantes José Lacay (el día 14, a causa de un paro cardíaco) y Verónica Medina (22), quien fuera parte de la orquesta Las Chicas del Can. La merenguera fue encontrada sin vida en su residencia del sector Los Mameyes.



En el 2016 también la locución del país se vistió de negro con las muertes de Pedrito Félix, Alex Vargas, Ernesto Sierra, Ricardo Luna, Fermín Alejandro, Luis Rafael Mejía y Martha Sánchez, entre otros profesionales de la radio.

Figuras extranjeras que fallecieron

Desde David Bowie, Prince y Leonard Cohen hasta Juan Gabriel, el “Gato” Barbieri y Rubén Aguirre, el 2016 vio partir a grandes figuras internacionales. También fallecieron la escritora Harper Lee, el novelista italiano Umberto Eco, el director de orquesta Pierre Boulez, los músicos Merle Haggard, Maurice White y Phife Dawg, el cantante Frank Sinatra Jr., el salsero Ismael Quintana, y los actores Gene Wilder, Abe Vigoda, Florence Henderson, Alan Rickman, Robert Vaughn, Garry Shandling, Doris Roberts, Fyvush Finkel y Anton Yelchin, entre otras figuras que registró The Associated Press.