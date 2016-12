Leonel dice es “imprudente” hablar del 2020

19/12/2016 12:00 AM - Héctor Marte Pérez y Darli Leocadio

El expresidente Leonel Fernández se subió a la tarima y se convirtió en protagonista de las redes sociales el pasado fin de semana, al considerar “imprudente” hablar de lo que hará en el año 2020. Fernández sostuvo un breve diálogo, a ritmo de salsa, con Jhonny Ventura, quien junto a su orquesta, amenizaba la fiesta navideña de Funglode, realizada en la sede de la institución.



Ventura acostumbra a adaptar las letras de la canción “La Agaderra”, que convierte en un popurrí, a la situación y escenario del momento. En este caso, la estrofa que se repetía al final de cada frase era: “En Funglode se goza mucho más”.



Fue ahí cuando inició la conversación cantada del afamado artista con el tres veces presidente de la República.



“La pregunta se la hago, pues la cosa está caliente. Yo quiero que usted me diga, qué vamos a hacer en el 20”, dijo Ventura a modo de cuestionamiento a un Fernández que desde hace rato estaba bailando en la tarima el pegajoso tema.



Los presentes comenzaron a ovacionar tan pronto se dieron cuenta que el presidente del PLD y de Funglode, iba a entrar en el juego. Y esta fue la respuesta del exmandatario: “Óyeme bien Ventura, esto está caliente, responder a tu pregunta resulta muy imprudente”.



El “Caballo Mayor” no quiso dar por terminado el diálogo sin reconocer, de nuevo cantando, la genialidad del exgobernante. “Yo a usted le hago una pregunta, y usted me dice imprudente. La respuesta se la acepto, por ser tan inteligente”, concluyó el artista.



Aunque un limitado número de personas observó en vivo el amistoso “match” entre político y artista, las redes sociales hicieron su acostumbrada labor de difusión. El periodista Geomar García fue el primero en subirlo. El resto es historia.