Hanley: “Soy un empleado del Licey”

Hanley Ramírez admitió que se despertó ayer con una cosquillita en el estómago. No era para menos. El pelotero escogió el lunes para hacer su debut en el torneo de béisbol invernal 2016-17 con los Tigres del Licey después de una redonda temporada en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston. Es normal que cuando se trata de un pelotero de su nivel surjan las mismas preguntas. ¿Cuántos juegos va a jugar y en cuál posición estará? “No hay límites”, respondió Hanley a la primera cuestionante. “Jugaré donde me ponga, soy un empleado del Licey y de los Medias Rojas de Boston. Hago los que ellos digan”.



Así de claro dejó Ramírez su estatus con el Licey. Irá todo el camino y estará en la posición que entienda el dirigente de la tropa añil, Pat Kelly. La más reciente ocasión en la que Hanley jugó pelota de invierno fue en la contienda de 2012-13. Esa vez los Tigres no clasificaron al Round Robin, un recuerdo que está en su mente y que quiere no repetir. “Ganar, a eso es que uno viene aquí”, aseguró el pelotero. “Me gusta terminar lo que empiezo, nunca acostumbro a dejar nada por la mitad”.



Ramírez se une a la organización en momentos en que mantenía un empate en la primera posición con los Gigantes del Cibao, ambos con marca de 25-21. Hanley quiere ayudar con su experiencia a los jóvenes jugadores del Licey, dejando establecido que “en la unión es que está la fuerza”. Complacer a los fanáticos y el Clásico Mundial de Béisbol son dos razones que influyeron en la decisión. Según él, este certamen le ayudó a conseguir el permiso de los Medias Rojas. “Ellos lo único que me dijeron es que me estirara bien todos los días”, dijo. “Y que tratara de ganar lo más pronto posible para estar ready ”.



Medias Rojas



Ramírez también sacó tiempo para hablar del pasado y el futuro de los Medias Rojas. Se lamentó de no poder haber celebrado con un título el retiro de David Ortiz. Él confesó que eso era algo que todos sus compañeros deseaban para Ortiz. Entiende que David no solo hizo un gran trabajo en el terreno de juego, pues también sobresalió en el camerino, donde dejó una química muy difícil de romper. “David nos dejó las cosas fáciles en el clubhouse. Él es alegría y armonía”, apuntó. “Nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir eso”.



Ramírez bateó .286 con 30 jonrones y 111 carreras remolcadas en 147 partidos durante la estación de 2016. Boston fue eliminado por los Indios de Cleveland en la Serie Divisional. Ahora ellos contarán con el abridor zurdo Chris Sale y con Mich Moreland. Esta última adquisición no preocupa a Hanley Ramírez, ya que Moreland jugó en la primera base y como designado durante la pasada estación con los Vigilantes de Texas.



El dominicano se desempeñó en estos mismos roles con los Medias Rojas. “Eso no importa”, afirmó. “Dame mis cuatro turnos y voy a batear y a dar mis jonrones, de ahí para adelante no importa. Esa adquisición nos ayudará, ese bate zurdo en el lineup nos ayudará”.