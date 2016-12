Muere la actriz Zsa Zsa Gabor, a los 99 años de edad

20/12/2016 12:00 AM - Agencia AP

Zsa Zsa Gabor, la actriz de origen húngaro que ayudó a inventar una nueva clase de fama con múltiples matrimonios, riqueza ostentosa y actitud de hastío por la vida glamorosa, ha muerto. La más famosa de las hermanas Gabor murió el domingo, a los 99 años, de un ataque cardiaco en su hogar de Bel-Air, dijo su esposo Frederic von Anhalt. “Lo intentamos todo, pero su corazón se detuvo y eso fue todo”, dijo a Associated Press. “Incluso la ambulancia intentó a fondo reanimarla, pero no hubo manera”, agregó. Gabor había sido hospitalizada constantemente desde que se fracturó la cadera en julio de 2010 al caerse en su casa. Usaba una silla de ruedas tras quedar parcialmente paralizada en un accidente vial en 2002 y sufrir una apoplejía en 2005. Gran parte de su pierna derecha fue amputada en enero de 2001 debido a gangrena y también su pierna izquierda estaba en peligro. Van Anhalt informaba puntualmente a la prensa de las novedades. La actriz, tía abuela de Paris Hilton y matriarca espiritual de las Kardashian y otros personajes frecuentes de los tabloides, fue la celebridad original, famosa por ser famosa. A partir de la década de 1940, Gabor pasó de ser una reina de belleza a esposa de un millonario, luego a personaje menor de televisión, actriz de películas secundarias y después a personaje público reconocido.



Sin ningún talento especial, ni serie de televisión exitosa, logró una destacada carrera simplemente siendo Zsa Zsa, un nombre que llegó a ser sinónimo de frivolidad. Se casó en nueve ocasiones, incluida una ceremonia en un barco en 1982 que se anuló rápidamente y podría no haber sido legal. Algunos de sus esposos fueron el hotelero Conrad Hilton, el empresario Herbert L. Hutner y el prolífico inventor Jack Ryan.