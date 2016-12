El coordinador de la Pastoral Juvenil, padre Luis Rosario, expresó este martes que lamenta que el presidente Danilo Medina haya observado el Código Penal como lo hizo en el 2014.

En ese sentido, dijo que de “este gobierno se puede esperar cualquier cosa en materia del respeto a la vida y en relación al matrimonio y la familia”. “La gente, en general, tiene los ojos cerrados”.

Indicó que cuando no se respeta la vida, en su expresión más frágil, ya no se respeta nada, aunque parezca lo contrario.

El padre Rosario también recordó que cuando al final de 2014 el presidente observó el Código le hizo una carta pública, el cual confirma la comunicación ahora.

En la carta, el sacerdote explica que “estamos siendo presa de un juego internacional con aliados criollos y tontos útiles, sin que se escuche a la mayoría, al contrario, se la trata de confundir en función de los proyectos anti-vida y anti-familia perfectamente tratados de orquestar.

Como consecuencia de la observación que el presidente Danilo Medina le hizo, por segunda vez, al Código Pena, aprobado por el Senado la semana pasada, el padre Rosario, también de la fundación Muchachos con Don Bosco, envió un Memorándum sobre el aborto.

A continuación el texto:

“El Senado de la República está conociendo actualmente el proyecto del Código Penal, tras haber sido ya aprobado por la Cámara de Diputados. A pesar de que sería contra el Artículo 37 de la Constitución, algunos proponen introducir la despenalización del aborto.

En ese contexto es bueno reiterarle al pueblo dominicano lo siguiente:

1- NO SE DEJEN METER GATO POR LIEBRE: el aborto es un crimen de cualquier forma que se lo quiera disfrazar.

2- La despenalización del aborto no es signo de progreso, desarrollo o modernidad, al contrario, es retroceso en humanidad y prostitución de los valores morales.

3- El aborto no es un derecho, es más bien la violación del derecho a la vida.

4- El derecho de la mujer termina donde comienza el ombligo de la criatura que se está gestando en su seno.

5- Para la República Dominicana no es una deshonra no despenalizar el aborto, al contrario, es causa de orgullo y dignidad. Quien lucha a favor del aborto no es “liberal”, sino permisivo.

6- La oposición a la despenalización del aborto no es asunto de las iglesias, es más bien cuestión de toda persona razonable, respetuosa del derecho a la vida. Pero el ser creyente no descalifica para exigir el respeto a la vida, al contrario, acredita más para hacerlo.

7- Hay que oponerse a la despenalización del aborto apoyado en la ciencia, pues nadie puede asegurar científicamente que no es una vida humana la que está en el seno de esa mujer.

8- La oposición al aborto responde a una visión ética de la vida, que se opone al relativismo y que responde al más elemental de los principios morales que exige hacer el bien y evitar el mal, siendo el aborto el peor de los males, por eliminar la vida.

9- Es contradictoria la posición de quienes, para supuestamente defender a la mujer, eliminan directamente a otra mujer que, en algo más de un 50% de los casos, está en el seno de esa madre.

10- Si se despenaliza el aborto habría que despenalizar el homicidio, el asesinato, el parricidio, el matricidio, el infanticidio, el feminicidio, el robo, el narcotráfico, en fin, todos los crímenes, pues ya no habría moral para penalizar uno y al otro no”.